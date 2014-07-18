Европейские рынки подавлены

Акции европейских компаний уже второй день падают, практически нивелировали весь прогресс за неделю. Это происходит на волне усугубления конфликта между Россией и Украиной. Американские фьючерсные индексы изменились мало, азиатские рынки тоже упали.

По меньшей мере по полтора процента потеряли Air France-KLM и Deutsche Lufthansa AG, после заявлений их руководства о том, что самолеты не будут летать над восточной Украиной. Volvo AB потеряла 4,4% после публикации отчетности за второй квартал, которая оказалась ниже прогнозной.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,6% сразу же после информации о падении малайзийского лайнера. Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI упал на 0,3%. Standars&Poors снизился совсем ненамного: 0,1%.

Вполне логично, что самая «пострадавшая» отрасль в Stoxx Europe 600 — путешествия и отдых. Так, Air France-KLM потеряла 2,6% (до 8,54 евро за акцию), отступила на 1,5% Lufthansa (до 14,38 евро). Это первые авиакомпании, которые заявили о прекращении своих полетов через Восточную Украину.

Volvo потеряла 4,4% после публикации своей отчетности за второй квартал (она гораздо ниже предсказанной аналитиками).

Есть и те компании, акции которых выросли. Ericsson прибавил 8,1% (крупнейший в мире производитель беспроводных средств связи заявил, что валовая прибыль повысилась на 36,4% во втором квартале, что выше оценок аналитиков в 35,5%).

Выросли и акции Electrolux AB: они подскочили на 3,5%, и тоже по результатам публикации отчетности.