Биржевые манипуляции. Техника работы крупных игроков. (часть 1)

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека.





«Классика» манипуляций.

Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку, и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается.

Технические манипуляции. Технические методы манипулирования весьма ресурсоемки, но при наличии достаточных денежных средств они оказываются чрезвычайно прибыльными. Например, выставление на покупку или продажу огромного пакета активов (акций, фьючерсных контрактов). Иногда, что бы остановить движение цен, надо просто выставить заявку на огромный пакет актива, иногда надо агрессивно продавать или покупать (агрессивно - огромными объёмами, часто приказами «по рынку»), иногда надо агрессивно «сбивать волну» в течении нескольких дней.

Такие методы манипулирования рынками можно назвать техническими манипуляциями. Почему техническими? Потому, что эти методы манипуляций напрямую связаны с техническим анализом рынков. Дело в том, что манипуляции такого рода очень часто используются как для того, что бы ещё и ещё раз убедить мелких спекулянтов в непогрешимости того или иного метода технического анализа, так и для того, что бы «обуть» потом этих же самых спекулянтов, которые поверили в непогрешимость данного метода технического анализа и закупились «под завязку». Кроме того, такими методами очень часто устраивают так называемые «уровни сопротивления» и «уровни поддержки», которые являются терминами, относящимися именно к техническому анализу. В общем, связь такого рода манипуляций с техническим анализом рынка даёт основание назвать этот вид манипуляций именно техническими манипуляциями.

В чём особенность технических манипуляций по сравнению с прочими видами манипуляций? Особенность их в том, что в них очень трудно найти что-то незаконное, и именно поэтому такие манипуляции являются основным инструментом манипулирования рынками. В качестве вспомогательных инструментов используются новости, очень часто сильно преувеличенные или наоборот, сильно преуменьшенные. Все наслышаны о сверхприбылях, которые получают биржи и прочие связанные с биржевой индустрией структуры, у них достаточно денег для того, что бы раздуть малозначимую новость от размеров мухи до размеров слона, что бы обеспечить алиби своему основному инструменту манипулирования рынками - техническим манипуляциям.

Монстры против планктона. Монстры биржевой игры, такие как хедж-фонды и фонды хедж-фондов непрерывно бороздят океаны рынков в поисках лёгкой добычи, и здесь всё, как в природе - все едят друг друга без малейшего зазрения совести, ибо таковы правила игры. Самые большие прибыли собирают крупнейшие хедж-фонды, и в основном они делают это за счёт огромной массы самых мелких и неопытных игроков.

Основная технология заключается в том, что бы испугать мелких спекулянтов и заставить их продавать по низким ценам, а затем - покупать по высоким, хотя можно и наоборот - сначала, как выражаются некоторые спекулянты «загнать в папир», а затем опустить цену и «вытрясти спекулянтов».

Монстры, конечно, не могут просто опускать цены, продавая активы, особенно в условиях благоприятного новостного фона. Аналогичная ситуация с подъёмом цен - на подъём цены нужны деньги. В связи с этим используются методы (приёмы) психологического воздействия на внутридневных спекулянтов, которые являются практически основной ценодвижущей силой на рынках. Рассмотрим эти приёмы:

«Удержание высоты».

Назовем так приём, когда крупный игрок удерживает за собой какую-либо психологически значимую цену. То есть если монстру требуется двинуть цену вниз, на психологически значимой отметке почти постоянно будет стоять заявка на продажу, а если крупному игроку требуется двинуть цену вверх — на значимом уровне будет стоять заявка на покупку. Обычно в качестве такой цены используется число, кратное 5-ти пунктам в четвёртом знаке числа. Например, цифры 1500, 1510, 1515, 1520 и т. д. Естественно, чем больше нулей в конце числа, тем большее значение имеет этот уровень. Такая цена довольно легко запоминается внутридневными спекулянтами, которые часто поглядывают в биржевой стакан, и когда они видят, что какой-то уровень никак не пробивается, это оказывает на них психологическое давление. Поддавшись такому давлению мелкий спекулянт начнёт играть на стороне монстра. Так сила хедж-фонда может удвоиться, утроиться или даже увеличиться многократно — тут всё зависит от того, насколько большим суммарным капиталом управляют на бирже мелкие спекулянты. Если вы когда-нибудь смотрели в биржевой стакан, вы могли заметить, что цена почти всегда двигается рывками от одной психологически значимой отметки до другой. Это происходит потому, что монстр, видя снижение интенсивности атак на удерживаемую цену переходит к захвату и удержанию следующего значимого уровня. Иногда, правда, переход на следующий уровень происходит не при снижении, а наоборот, при увеличении интенсивности атаки. Это делается с целью «сбить волну».

«Перевёртыш».

Этот приём используется для обмана мелких спекулянтов, что бы они думали, что все продают, когда все покупают (или наоборот). То есть картина ставится с ног на голову, поэтому такое название. Возьмем, например вариант, когда хедж-фонд играет на понижение на очень положительном новостном фоне. Мелкие спекулянты кинулись покупать и надо их срочно остановить, что б они продали фонду всё, что у них есть, потому что он не успел закупиться.

Для того, что бы скрыть истинное положение дел, ближайшие десять заявок на продажу в стакане выставляются малого калибра объёмами в разы меньшими, чем заявки на покупку. Заявок на покупку в таких условиях много, они большие, потому что все мелкие спекулянты кинулись покупать. Но цена вверх не двигается. Не двигается она потому, что на ценовых уровнях с маленькими заявками на продажу стоят большие условные заявки (тоже на продажу), которых не видно в стакане, то есть они скрыты до тех пор, пока на этом ценовом уровне не пройдёт хоть одна сделка. Эти скрытые условные заявки ставятся приказами «по рынку», то есть они не появляются в стакане, когда цена до них дошла, а пробивают цену вниз. Какую картину видит мелкий спекулянт? Сверху стоят маленькие заявки на продажу, то есть сопротивление росту минимальное, снизу стоят большие заявки на покупку, новостной фон хороший, и чего бы рынку не расти? Но большие заявки снизу постепенно пробиваются, а вверх цена не идёт, и даже мало того, она идёт вниз. Спекулянт психует, думая, что крупные игроки, видимо, знают что-то, чего не знает он, и сливает всё, что недавно купил парой процентов выше текущей цены. За счёт таких спекулянтов фонды устраивают обвал, в результате которого они восстанавливают свои позиции в бумагах, выкупая всё, что продали и сверх того, и всё по низким ценам.

«Водосброс». Этот приём заключается в том, что бы покупать активы незаметно, малыми порциями, очень постепенно, в течение длительного времени, стараясь оказать минимальное влияние на рынок, а потом, когда рынок подрос — резко сбросить все бумаги. Это приводит к снижению цен, особенно если резкий сброс производится от какого-то одного и того же уровня, обозначенного крупными спекулянтами как некий «уровень сопротивления». Аналогичным образом можно играть и наверх.

«Прокол».

Это резкое и очень сильное (5 — 15 или даже больше процентов) движение в какую-либо сторону с быстрым последующим восстановлением. С помощью проколов монстры убивают сразу двух зайцев: во-первых, они выносят мелких спекулянтов кого на стоп-лоссы, кого на маржин-колы, а во-вторых, они показывают мелким спекулянтам, куда может сходить цена. Это позволяет расширить психологически приемлемый для мелких игроков диапазон движения цены. Проколы используются обычно тогда, когда основная масса игроков уже не верит, что цена на ту или иную бумагу может двинуться за пределы некоего психологически значимого уровня, и все как один начинают покупать (или продавать) при подходе цены к данному значению. На прокол монстры иногда тратят просто огромные объёмы денег (или других активов), иногда играя себе в убыток, но расширение возможного диапазона колебаний цены в глазах общественности в результате всё равно окупается — ведь самые большие деньги зарабатываются монстрами именно на самых больших колебаниях цены. Да и представьте себе человека, который после «прокола», скажем, вниз на 15%, думает о покупке пакетика этого актива. Ведь покупать на 15% выше цены, которая была ещё вчера, очень трудно психологически. Таким образом, монстры с помощью таких вот «проколов» отбивают у мелких игроков желание войти в позицию.