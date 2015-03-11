Обзор по рынку и прогноз на 11.03.2015

11 марта 2015 г.

Главным аутсайдером продолжает оставаться общеевропейская валюта. Котировки пары евро/доллар обновили 12-летний минимум, снизившись в район уровня 1,0665. Давление на евро по-прежнему оказывает факт запуска программы количественного смягчения от ЕЦБ и растущий доллар. К тому же на сцене снова появилась Греция, которая никак до конца не договорится с кредиторами, что возвращает опасения за целостность еврозоны. Пара фунт/доллар продолжает вертеться вокруг уровня 1,5070. Поводов для активного снижения у британца нет и основное негативное влияние на него сейчас оказывает растущий доллар. Пара доллар/йена после того, как не смогла пройти сопротивление на уровне 122,00 развила коррекцию, в рамках которой возвращалась к уровню 121,00, но к завершению дня немного откатилась от локального минимума.

В среднесрочной перспективе давление на евро будет сохраняться по мере того, как ЕЦБ продолжит покупки активов. Макроэкономических отчетов на среду не запланировано. И единственное, что может расшевелить пару – выступление Марио Драги. Рынок в его словах будет искать подтверждения того, что по оценкам регулятора, в экономике начали появляться «зеленые побеги» и на этом фоне не исключена краткосрочная восходящая коррекция. Также сегодня состоятся переговоры относительно решения греческого вопроса. При условии, что какие-то договоренности будут достигнуты, пара может испытать оптимизм. Но даже на этом фоне паре вряд ли удастся подняться существенно выше отметки 1,0770.

Пара фунт/доллар сегодня может получить катализатор в виде данных по промышленному производству. Чтобы фунт смог развить восходящую коррекцию, отчет должен выйти существенно выше прогнозов, подтверждая стабильность данного сектора экономики. Прогноз выглядит достаточно оптимистичным (рост на 0,2% м/м после такого же падения месяцем ранее). На фоне отсутствия ключевых отчетов из США, это может поддержать британца, нацеливая пару на рост в район уровня 1,5130.



Пара доллар/йена уже вернулась к сопротивлению 121,40. Скорее всего, вплоть до публикации в четверг данных по розничным продажам в США, которые либо добавят оптимизма в отношении перспектив повышения ставки, либо немного умерят пыл тех, кто ждет таких действий от ФРС уже в июне, пара будет оставаться в пределах диапазона 121,00 – 122,00.