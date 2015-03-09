Обзор по рынку и прогноз на 09.03.2015

9 марта 2015 г.

Данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, стали крайне приятным сюрпризом для доллара. Показатель вышел выше прогнозов (295 тыс. протии ожиданий 240 тыс.). Таким образом, появились основания говорить о более быстром и стабильном восстановлении рынка труда, что усилило ожидания более раннего повышения ставки Федрезервом. На этом фоне евро скатился к отметке 1,0848. Фунт также попал под давление растущего доллара. Британская валюта завершила неделю на отметке 1,5050. Доллар/йена отметила максимум на уровне 121,28, но к завершению дня совершила откат к отметке 120,68.

Сегодня на азиатской сессии пара евро/доллар обновила минимум на 1,0822, но уже пытается развить восходящую коррекцию что, в целом, выглядит закономерно. Но сегодня ЕЦБ запускает программу количественного смягчения в действие и, вполне возможно, что евро снова окажется под давлением. Но не стоит забывать, что об этом факте стало известно еще в прошлый четверг, так что он уже заложен в цены и падение может быть ограниченным. Значимой макроэкономической статистики на сегодня не запланировано к публикации. А данные по торговому балансу Германии вряд ли вызовут бурную реакцию.

Ничего интересного не содержит и британский календарь понедельника. Поэтому пара с высокой долей вероятности будет оставаться под влиянием внешних факторов и ранее сформированных настроений. Стоит отметить, что состояние экономики Великобритании достаточно стабильно и это дает паре достаточно оснований чтобы предпринять попытку восстановить часть потерь. Целью коррекции может стать уровень 1,51.



Пара доллар/йена предприняла еще одну попытку штурмовать сопротивление 121,00, но пока закрепиться выше этой отметки ей не удается. Вероятность скорого повышения ставки ФРС уже заложена в цены и достижение новых максимумов станет возможно лишь при появлении новых катализаторов. Тем не менее, сегодня влияние на динамику пары могут оказать комментарии представителей ФРС США. Если они окажутся достаточно агрессивными, намекая на то, что Федрезерв вполне может пойти на ужесточение монетарной политики в июне, как это и ожидалось ранее, не исключен прорыв отметки 121,00 и дальнейший рост к 121,80.





