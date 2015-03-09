Цены на золото идут вверх после падения в пятницу

В понедельник утром золото показывает положительную динамику и растет в цене после падения в пятницу до минимума трех месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов. К 11:04 по мск фьючерсы на золото с поставкой в апреле подорожали на $5,5 - до отметки $1169,80 за тройскую унцию.

В прошлую пятницу золото упало в цене до минимума за три месяца - $1164,1 за унцию. Цена тогда упала после укрепления американской валюты на сильных статданных по рынку труда США.

Министерство труда в США в пятницу сообщило, что безработица в стране снизилась по итогам февраля до 5,5% (в январе была 5,7%). Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 295 тыс., тогда как аналитики ждали только 235 тыс.

Хорошие отчеты усиливают ожидания о том, что ФРС повысит ставку раньше, чем ожидалось, сказал агентству Reuters аналитик INTL FCStone Эдвард Меир. Он отметил, что, согласно консенсус-прогнозу, регулятор повысит ставку в июне, а не в сентябре.

"Вероятно, мы увидим дальнейшее укрепление доллара и ослабление стоимости драгоценного металла", — сказал аналитик. Он не исключил дальнейшее падение цены на золото до отметки в $1141 за тройскую унцию.