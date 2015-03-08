Видео: Макс Кайзер. О банкирах-мошенниках и о том, почему их так сложно наказать

В очередном выпуске программы "Обзор Макса Кайзера" - разговор о банкирах-мошенниках. В Великобритании - новая эпидемия мошенничества: мошенники наживаются благодаря выгоде от спасения банков, бесконечных субсидий, количественного смягчения, нулевых процентных ставок.



Ведущие передачи Макс Кайзер и Стейси Херберт обсуждают полицейский рейд в Лодонском районе Кройдон, в ходе которого было задержано трое человек по подозрению в мошенничестве с социальными выплатами, а в одном из домов стражи порядка обнаружили марихуану. Ведущие поражаются, почему так же быстро не арестовывают британских банкиров, которые воруют миллиарды и отмывают деньги мексиканских нарокобаронов. Своё мнение по этому поводу высказывает и гость программы, представитель партии Respect, член британского парламента от округа Брэдфорд-Уэст Джордж Гэллоуэй.

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