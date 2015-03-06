Обзор по рынку и прогноз на 06.03.2015

6 марта 2015 г.



Четверг стал еще одним днем, когда европейским валютам не удалось восстановить потери. Напротив, евро обновил почти 12-летний минимум, снизившись в моменте к отметке 1,0987. Пара евро/доллар была явно разочарована подробностями программы количественного смягчения, которая стартует уже 9 марта. Мало того, что в ее рамках могут покупаться и бумаги с отрицательной доходностью, так Драги еще и отметил, что она может оказаться бессрочной. Фунт повел день в пределах неширокого диапазона, проигнорировав итоги заседания Банка Англии, которое не принесло ничего нового. В вот доллар/йена подскакивал до отметки 120,58, от которой немного откорректировал после недостаточно сильных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице.

Сегодня будут опубликованы данные по промышленному производству Германии и уточненные цифры по ВВП еврозоны за 4 квартал. Если отчеты выйдут хотя бы с небольшим превышением прогнозов, евро может попытаться развить коррекцию. Вкупе с таким фактором, как фиксация прибыли в конце недели. Также надежды евро на краткосрочный рост таятся и в американском отчете по занятости. Но для этого он должен выйти хуже прогнозов. Тогда и только тогда можно будет ждать отката в район уровня 1,11.

Великобритания сегодня собственной макростатистики не публикует. Поэтому динамика пары может быть обусловлена в большей степени внешними факторами. При условии, что рынок сохранит нежелание рисковать, пара, скорее всего, так и будет удерживаться в пределах диапазона, установившегося днем ранее (1,5225 – 1,5260). Хотя, если американские данные все же разочаруют, не исключен прорыв его верхней границы с дальнейшим движением в район уровня 1,53. Но для этого показатель NFP должен выйти ниже 200 тыс.



Пара доллар/йена пока удерживается выше уровня 120,00. Поддержку она получает на фоне ожиданий того, что ФРС США все же пойдет на повышение ставки, как и предполагалось, уже в июне. Тем не менее, сегодня ее дальнейшая динамика будет зависеть от того, какие цифры принесет рынок труда. Если учитывать динамику компонентов занятости в составе индексов ISM в промышленном секторе и сфере услуг, которые выросли, можно предполагать, что цифры будут достаточно оптимистичными. Естественно, что на этом фоне пара сможет подняться в район уровня 121,00. Но малейшее разочарование будет способно ее вернуть к отметке 119,00/118,70.

