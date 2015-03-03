Обзор по рынку и прогноз на 03.03.2015

3 марта 2015 г.

В понедельник доллар снова оказался на коне. Американская валюта в ответ на собственные данные по деловой активности в промышленном секторе смогла укрепиться. Евро/доллар завершила день почти без изменений, поскольку поначалу получила поддержку со стороны неплохих данных по инфляции (-0,3% против прогноза -0,5%) и рынку труда еврозоны. А вот британский фунт проигнорировал сильную статистику PMI в промышленном секторе, предпочтя отреагировать на падающую доходность гилтов. День пара завершила на отметке 1,5365. Доллар/йена смогла закрепиться выше отметки 120,00 все на том же повсеместном укреплении доллара, хотя нельзя сказать, что данные были безусловно сильными и однозначно усилили ожидания повышения ставки ФРС в июне.

Из европейских данных сегодня интерес, пожалуй, может вызвать лишь отчет по розничным продажам в Германии. Показатель добавит ясности в экономическую картину страны, относительно потребительской активности. Если он окажется достаточно сильным, евро/доллар может отойти от довольно низких уровней, на которых оказалась в последнее время и попытаться развить коррекцию к отметке 1,1270. Тем более, что сегодня календарь США пуст и для отката путь открыт.

Великобритания сегодня публикует данные по деловой активности в строительном секторе. При условии, что показатель также окажется выше ожиданий, продолжая тенденцию, заложенную в понедельник данными по деловой активности в промышленном секторе, фунт может получить повод для восстановления. Также сегодня на динамику пары могут оказать влияние и комментарии, которые сделает глава Банка Англии Марк Карни. Если он будет по-прежнему оптимистично настроен в отношении перспектив монетарной политики, пара может нацелиться на возврат в район сопротивления 1,5430 с дальнейшей целью на 1,55.



Пара доллар/йена уже откатывается от ранее достигнутых максимумов. Но на относительно низких уровнях она снова может испытать спрос, поскольку все же разница в настрое регуляторов очевидна, даже несмотря на то, что есть шансы на то, что ФРС США не станет проводить первое повышение ставки в июне. Но на фоне отсутствия новостей из США и в преддверии довольно значимых отчетов, которые будут опубликованы позднее на текущей неделе, пара может сегодня продолжить нисходящую коррекцию в район уровня 119,00.

