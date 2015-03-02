Календарь макростатистики и важных событий на неделю со 2 по 6 марта

Наступающая неделя ознаменуется заседаниями нескольких крупных центробанков и их решениями по монетарной политике. Перед экранами выступят руководители ФРС, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Австралии.



В понедельник, 2 марта, в Азии все внимание с самого утра направлено на Китай, который, во-первых, снизил ключевую процентную ставку регулятора, продолжая смягчение денежно-кредитной политики; а во-вторых, показал индекс деловой активности в производственном секторе выше консенсус-прогноза.

В Европе сегодня ждут бума индексов производственной активности за февраль: их опубликуют Великобритания, Испания, Швейцария, Италия, Франция. Увидим мы и сводный аналогичный индекс еврозоны за февраль. Также будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне за 2014 год и коэффициент безработицы за январь.

В США из интересных данных — все тот же индекс производственной активности за февраль.

Заканчивается сезон корпоративной отчетности, но все равно еще остается, на что обратить внимание. Так, в понедельник отчитаются по итогам IV квартала и 2014 года российские «голубые фишки»: «Роснефть», «Лукойл» и Аэрофлот.

Во вторник, 3 марта, Азиатско-Тихоокеанский регион ждет объявления Банка Австралии о процентной ставке. Руководство регулятора примет решение по тому, в каком направлении будет развиваться монетарная политика.

В Европе можно будет обратить внимание на данные о ВВП Швейцарии за IV квартал и за весь 2014 год. Но самый важный блок экономической информации из Старого Света поступит из Великобритании: во-первых, Марк Карни (глава Банка Англии) выступит с речью, из которой инвесторы попытаются выудить намеки на повышение ставки британского регулятора. Во-вторых, здесь будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе.

В Канаде выйдет в свет информация о февральском ВВП и уточненные данные по годовому и квартальному ВВП. В США особо важных событий происходить не будет.

За корпоративную отчетность во вторник будут отвечать такие заслуженные зубры рынка, как Barclays, Best Buy, Glencore, Petrobras.

Среда, 4 марта, начнется в АТР выходом данных о ВВП Австралии за 2014 год и за его IV квартал. Выйдут очередные индексы: в Китае индекс деловой активности в сфере услуг, в Гонконге — PMI.

Европа тоже продемонстрирует индексы деловой активности в сфере услуг: испанский, итальянский, французский, немецкий, композитный по еврозоне, но в первую очередь инвесторов заинтересует в этом плане Великобритания.

В США произойдет масса интересных событий. Помимо регулярных данных о запасах нефти, бензина и дистиллятов, здесь ждут выступления Джанет Йеллен, данных о деловой активности в сфере услуг и цифры изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль.

Банк Канады объявит о процентной ставке.

В четверг, 5 марта в АТР будет тихо, и только в Австралии выйдут интересные данные о розничных продажах за январь.

В Европе опубликуют данные о производственных заказах Германии. Самое интересное в Старом Свете будет происходить вокруг регуляторов: процентную ставку с разницей в 45 минут объявят Банк Англии и ЕЦБ. В 16.30 мск начнется пресс-конференция Марио Драги, из которой инвесторы снова попытаются сделать далеко идущие выводы.

В США выйдут цифры по производственным заказам за январь.

Из интересной отчетности — Costco и российские гиганты РусГидро, ТМК и Уралкалий.

Из интересных событий пятницы, 6 марта — данные о промышленном производстве Германии; ежегодный и ежеквартальный ВВП еврозоны. В США выйдет блок информации о рынке труда: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, коэффициент безработицы, средняя почасовая зарплата.

По итогам работы в 2014 году отчитается Berkshire Hathaway.