Обзор по рынку и прогноз на 02.03.2015

2 марта 2015 г.

В пятницу доллар практически без потерь смог удержать все, что заработал. Неделю пара евро/доллар завершила на отметки 1,1186. Фунт/доллар закрепился чуть выше отметки 1,5430. Доллар/йена поднялась до отметки 119,70 на закрытии. Основным фактором, который поддерживал американскую валюту стали данные по ВВП США за 4 квартал, которые превысили ожидания (2,2% против прогноза 2,1%). Таким образом, можно говорить о том, что экономика США все же достаточно прочно стоит на пути восстановления и, возможно, у Федрезерва не будет поводов откладывать начало повышения ставки.

Сегодня будут опубликованы пересмотренные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе. Ключевое влияние могут оказать данные по Германии и еврозоне в целом. Если показатели будут пересмотрены на понижение, рынок может испытать разочарование и снова начать распродавать евро с целью на 1,11. Также внимание стоит обратить на данные по потребительской инфляции в Е19. Интерес вызывает тот факт, сколь сильно произошло углубление дефляции. Не следует забывать и о том, что в первую неделю месяца довольно много значимых отчетов публикуют и США. Сегодня это индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности. Сейчас американская статистика приобретает очень важное значение. Но только сильные данные смогу оказывать доллару поддержку.

Великобритания сегодня также публикует данные по деловой активности в промышленном секторе. На фоне усилившихся на прошлой неделе ожиданий того, что ФРС США не станет откладывать надолго начало повышения ставки, фунту необходимы реальные подтверждения того, что экономика чувствует себя весьма уверенно и МРС, возможно, все же решится на ужесточение монетарной политики в обозримом будущем. Рост показателя может подтолкнуть пару в район уровня 1,5460 со следующей целью на 1,55.

Пара доллар/йена подобралась достаточно близко к уровню 120,00. Однако, для того, чтобы его преодолеть, ранее известных факторов (а именно, разницы в настрое относительно монетарных политик регуляторов США и Японии) может оказаться недостаточно. Для того, чтобы пара продолжила движение в район максимумов, отмеченных в декабре прошлого года, потребуются постоянные подтверждения тому, что экономика США уверенно восстанавливается. Таким образом, для дальнейшего роста паре нужны крайне сильные данные по деловой активности в промышленном секторе США и сильный компонент занятости (хоть промышленность и не является основополагающим сектором экономики Штатов).