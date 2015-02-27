Стратегия для форекс Двухфрактальная свеча

Характеристики стратегии для форекс Двухфрактальная свеча

Валютный инструмент: любой

Рабочий таймфрейм: любой

Время торговли: 5/24

Что являет собой двухфрактальная свеча





На графическом изображении мы видим свечу. Максимум ее выше максимумов четырех других свечей – двух, следующих за ней, и двух, что ей предшествуют. А ее же минимум ниже минимумов этих же четырех свечей. Отсюда следует, что для полноценного создания такой модели необходимо иметь пять полностью сформировавшихся свечей. Это и будет двухфрактальной свечей.

Непременно нужно подождать, пока последняя свеча закроется, потому что индикатор «Fractals» иногда заканчивает фрактал раньше, чем нужно, когда пятая свеча еще не закрылась. Из-за этого цена, в то время, когда эта свеча все еще не закрыта, способна изменить минимум и максимум третьей свечи, и тогда фрактал просто исчезнет.

Правила торговли

Покупка

- Верхний хвост третьей свечи, которая является двухфрактальной, обязан быть более длинным, чем ее хвост снизу. Разница между ними обязана быть хорошо различимой на глаз.

- Когда пятая свеча закрывается (после двухфрактальной она вторая), следует открыть сделку на покупку.

- Стоп-лосс нужно установить ниже минимума двухфрактальной свечи.

- Тейк-профит будет иметь заданные значения для каждого отдельного интервала времени по этой стратегии (см. в таблице). В скобках указаны значения ТП в новых пунктах.

М15 10-15 (100-150) М30 15-25 (150-250) Н1 25-50 (250-500) Н4 50-100 (500-1000) D1 Более 100 (1000)

Для продажи условия противоположные.

Дополнения:

- Если в тот момент, когда сигнал на покупку уже получен, цена располагается в нижней части третьей свечи, то этот сигнал можно игнорировать.

- Если в тот момент, когда сигнал на продажу уже получен, цена располагается в верхней части третьей свечи, то этот сигнал можно игнорировать.

- Если невооруженным глазом невозможно заметить какая тень длиннее, то такой сигнал тоже можно игнорировать.

- Если размер третьей свечи значительно превышает общую величину двух теней, то довольно часто возникают ложные сигналы.



Как видите «Двухфрактальная свеча» – очень простая стратегия форекс.