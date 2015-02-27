Обзор по рынку и прогноз на 27.02.2015

27 февраля 2015 г.

Несмотря на то, что статистку из США, которая была опубликована в четверг, сложно назвать безусловно позитивной, доллар смог взять реванш. Поддержали его данные по чистому индексу потребительских цен, которые вышли немного лучше ожиданий, отражая рост ценового давления. В результате, пара евро/доллар обвалилась ниже уровня 1,12 к завершению дня. Фунт/доллар также понес внушительные потери, снизившись к отметке 1,5403 на закрытии. Доллар/йена завершила день на отметке 119,41. Но без дополнительных подтверждений тому, что экономика США чувствует себя крайне уверенно и прочно стоит на пути восстановления, ожидания скорого повышения ставки вряд ли вернутся и рост доллара может оказаться на данном этапе явлением временным.

Сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Германии. Если показатель снизится, это, скорее всего, не произведет на рынок впечатления, поскольку угроза дефляции в еврозоне уже давно известна, и ЕЦБ предпринимает меры, направленные на борьбу с этим явлением. А вот более сильные данные могут спровоцировать коррекцию, вкупе с таким фактором, как фиксация прибыли в конце недели. Также не стоит забывать и о пересмотренных данных по темпам роста американской экономики в 4 квартале. Если отчет не дотянет до предварительных значений, пара может получить дополнительный импульс для роста в район уровня 1,13.

Великобритания сегодня значимой статистики не публикует. Поэтому движения пары могут быть в большей степени обусловлены внешними факторами. В целом, состояние британской экономики особых опасений не вызывает, равно как и настрой национального регулятора, глава которого уже неоднократно говорил о возможности того, что следующим шагом будет повышение ставки. Таким образом, даже малейшего повода усомниться в силе доллара будет достаточно для того, чтобы пара возобновила рост к недавним максимумам.

Опубликованная сегодня статистика из Японии оказалась смешанной. Индекс потребительских цен остался на уровне 2,4%. А вот уровень безработицы вырос до 3,6% от 3,4% месяцем ранее и прогноза на этом же уровне. Хуже ожиданий вышли и данные по розничной торговле – показатель сократился на 1,3% м/м, против прогноза -0,4% м/м. Что порадовало, так это данные по промышленному производству. Был отмечен рост показателя на 4% в месячном соотношении, в то время как ожидалось повышение на 2,9%. В целом, можно говорить, что меры, которые предпринимает Банк Японии приносят свои результаты, но пока никакой речи о сворачивании стимулирования быть не может. В дальнейшем на пару будут оказывать влияние данные из США. Пересмотренный ВВП за 4 квартал и потребительское доверие от Университета Мичигана. Сильные цифры могут вернуть пару к 119,40. Но если рост экономики окажется медленней, пара может снизиться к отметке 118,30.