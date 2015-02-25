Обзор по рынку и прогноз на 25.02.2015

25 февраля 2015 г.

Во вторник основным разочарованием доллара стало выступление главы ФРС США. Джанет Йеллен в своих комментариях, хоть и дала понять, что регулятор не отказывается от мыслей о повышении ставки, но все же пока не называла никаких более-менее четких сроков. К тому же, она дала понять, что даже январский прирост новых рабочих мест пока не убедил представителей ФРС в том, что рынок труда стабилен, отметила недостаточно высокую инфляцию. Поэтому рынок воспринял ее слова, как свидетельство того, что стоит ждать длительного периода низких ставок. На этом фоне пара евро/доллар вернулась к закрытию дня к отметке 1,1340. Фунт/доллар поднялся к уровню 1,5452. Доллар/йена закрепилась ниже уровня 119,00.

Сегодня интересной статистики еврозона не публикует. Тема Греции также отходит на второй план, поскольку страна еще во вторник предоставила программу реформ, которую Еврокомиссия сочла убедительной. Сегодня состоится выступление Марио Драги, но вряд ли глава ЕЦБ скажет что-то новое и отличное от того, что мы уже неоднократно слышали. Поэтому евро, скорее всего, особой реакции не продемонстрирует. А вот если данные по продажам на первичном рынке жилья в США окажутся хуже ожиданий, есть шанс на то, что пара попытается вернуться к сопротивлению 1,14 с дальнейшей целью на 1,1460.

Великобритания сегодня не публикует интересной макростатистики. Но сегодня на пару влияние могут оказать комментарии главы Банка Англии Марка Карни. Если он будет также оптимистичен, как в прошлый раз и снова даст понять, что следующим шагом МРС может быть повышение ставки, фунт нацелится на подъем в район уровня сопротивления 1,55. Также британец не замедлит воспользоваться слабостью доллара, если данные с рынка жилья окажутся хуже ожиданий.

Пара доллар/йена сегодня также будет следить за ситуацией на рынке жилья США. Второе выступление Йеллен вряд ли будет сильно отличаться от того, что она сказала днем ранее. Поэтому этот фактор рынок с довольно высокой долей вероятности проигнорирует, поскольку все сказанное главой ФРС уже фактически заложено в цены. А вот если данные по продажам на первичном рынке жилья выйдут достаточно слабые, доллар может испытать разочарование, поскольку это будет лишним подтверждением того, что Федрезерв не станет торопиться с повышением ставки. В итоге пара может нацелиться на снижение к поддержке 118,30 с дальнейшей целью на 117,70.