Крупнейшие мировые банки могли манипулировать ценами на драгметаллы

Министерство юстиции США расследует процессы ценообразования на золото, серебро, платину и палладий. Предполагается, что по меньшей мере 10 крупных мировых банков, возможно, манипулировали рынками драгоценных металлов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет сегодня The Wall Street Journal. Ранее европейские регуляторы уже начинали подобное расследование, однако никаких доказательств явных правонарушений не обнаружили.



Пока органы юстиции США отправили первоначальные запросы информации о торгах драгоценными металлами как минимум в HSBC Holdings PLC. Также представители банка сообщили, что Минюст уже поднял документы, связанные с антимонопольным расследованием в ноябре. Банк заявляет, что сотрудничает с американскими регуляторами. Также под пристальным вниманием находятся такие крупные кредитные игроки, как Barclays PLC, Credit Suisse Group AG , Deutsche Bank AG , Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Société Générale SA, Standard Bank Group Ltd. and UBS AG.

Представители большей части банков отказались комментировать ситуацию. Отказался от комментариев и секретарь Министерства юстиции США.