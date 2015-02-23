Обзор по рынку и прогноз на 23.02.2015

23 февраля 2015 г.

В пятницу валюты демонстрировали неоднозначную динамику. Евро/доллар в начале дня оставался под давлением, поскольку в Греческом вопросе определенности так и не появилось. Но к его завершению пара все же смогла восстановиться. Пара фунт/доллар также оставалась под давлением. Помимо того, что на фунт оказывает давление греческая сага, британская валюта попала под давление собственной слабой статистики по розничным продажам. К завершению дня пара подошла на уровне 1,5386, немного восстановившись от минимумов. Доллар/йена продолжала отыгрывать опасения, что ФРС не станет повышать ставку летом 2015 года. Но в дальнейшем все же смогла вернуться в район уровня 119,00, поддержанный предварительными данными по деловой активности в промышленном секторе от Msrkit, которые вышли выше ожиданий. Свою лепту внесла и фиксация прибыли в конце недели.

Сегодня еврозона публикует данные института IFO по деловым настроениям в Германии. Ранее отчет ZEW вышел достаточно позитивный, отразив улучшение оценки бизнес-сообществом страны перспектив экономики. Поэтому, если и показатели от IFO будут сигнализировать об улучшении ситуации, пара может попытаться развить рост в район уровня 1,1460. Но не стоит забывать о том, что греческая сага еще не завершилась. И неопределенность по этому, можно сказать, ключевому вопросу, будет для евро сдерживающим фактором, а все новости и слухи, касательно долга Греции могут провоцировать довольно высокую волатильность.

Великобритания сегодня не публикует интересной макростатистики. После пятничного отчета по розничным продажам рынок убедился, что в ее экономике все не так безоблачно, как хотелось бы думать. Но тот факт, что МРС пока не будет торопиться с началом повышения ставки уже неоднократно заложен в цены. Поэтому ждать решительного обвала пары на подобных ожиданиях не стоит. Скорее всего, фунт останется под влиянием внешних факторов (в частности развития ситуации с Грецией, поскольку ситуация в еврозоне всегда вносит свои коррективы и в состояние британской экономики) и ранее сформированных настроений. Но пока движение вниз может быть сдержано уровнем поддержки 1,53.

Пара доллар/йена, скорее всего, продолжит удерживаться в пределах диапазона 118,30 – 119,40. Сегодня пара не получит весомых катализаторов, поскольку ни США, ни Япония большого числа значимых отчетов не публикуют. Хотя полностью исключать из поля зрения данные по продажам жилья на вторичном рынке США не стоит. Показатель добавляет красок в экономическую картину и, если он выйдет лучше прогнозов, доллар может получить дополнительную поддержку.