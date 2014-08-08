Заруби на носу: почему Россия проиграла в Гааге $50 млрд

Никто не заставлял Российскую Федерацию в 1995 году продавать акции нефтяной компании ЮКОС. Впоследствии было слышно много критики по этому поводу, как эта приватизация была проведена, значительная часть этой критики была справедливой. Однако это не отменяет пункт первый: никто не заставлял Российскую Федерацию ставить подпись под сделкой о продаже этого актива, это было сделано добровольно высшими должностными лицами государства.

Поэтому, например, когда в 2002 году в правительстве начали раздаваться голоса о том, что частным владельцам ЮКОСа надо бы согласовать с правительством возможность продажи крупного пакета акций иностранным компаниям, то это звучало дико. Национальные интересы? Окей, но примите закон о том, что такие сделки должны согласовываться. И если парламент согласится его принять, терпите все последствия, связанные с падением стоимости активов и ухудшением инвестиционного климата вследствие таких ограничений. Не нравится, как была проведена приватизация в 90-е? Подайте иск об отмене тех сделок. Введите дополнительный налог на владельцев приватизированных активов – опять же через законодательные механизмы, через парламент. Наконец, примите закон о национализации – с соблюдением тех обязательств, которые вы на себя ранее приняли. Например, нормы статьи 13 Договора к Энергетической хартии об экспроприации собственности – которая разрешает экспроприацию, но на недискриминационной основе и с выплатой адекватной компенсации.

Договора, который Российскую Федерацию тоже никто не заставлял подписывать под дулом пистолета, который она добровольно подписала и обязалась применять.

Но важнейшая системная проблема Российской Федерации в том, что у нас не принято исполнять свои обязательства и считается нормой поведения с невыносимой легкостью их нарушать. В отличие от США, которые за более чем 200 лет своей независимости ни разу не объявили дефолт по суверенному долгу, мы делали это дважды только за последнее столетие – сначала руками Ленина, потом Кириенко. У нас считается нормальным подписать с соседней страной договор о признании ее территориальной целостности в обмен на передачу нам ядерного оружия с ее территории, забрать ядерное оружие, а потом нарушить договор, силой отобрав у этой страны целый полуостров. У нас считается в порядке вещей принять закон о формировании у граждан накопительной части пенсии, а потом взять и объявить «мораторий» на пенсионные отчисления в накопительную систему. Понятие «кинуть контрагента» прочно вошло у нас в обычаи делового оборота, этой терминологией активно и регулярно пользуется сам президент страны.

Этот порочный круг постоянного «кидка» разъедает институциональные основы не только нашей экономики, но и самого бытия.

Когда обязательства перестают что-либо значить, вся система отношений в стране медленно начинает сползать в пропасть. Банки раздают кредиты заведомо убыточным проектам, зная, что государство их покроет. Граждане берут взаймы, не собираясь отдавать. Президент и правительство раздают обещания, не собираясь их выполнять. Куда все это обычно ведет, вы знаете.

И вот вчера Гаагский третейский арбитраж преподал Российской Федерации оглушительный урок на $50 млрд. Подобно тому, как несмышленого щенка тыкают носом в его собственное непонимание простого факта, что нужду следует справлять на улице, а не в доме, российским властям четко объяснили: за неисполнение своих обязательств вы будете платить, и платить по-крупному. И это очень правильно.

Решение Гаагского арбитража по делу ЮКОСа стоит внимательно перечитать всем, кто интересуется этим делом, – более чем в 600-страничном вердикте содержится самый полный и подробный анализ всех аспектов этого дела с тщательным сопоставлением аргументов сторон. Документ полностью разоблачает паутину лжи, нагроможденную российскими властями вокруг дела ЮКОСа. Судьи не забыли ничего. Ни того, что аналогичные налоговые претензии не предъявлялись к другим компаниям, а если предъявлялись, то не приводили к отъему активов (что прямо нарушает статью 13 Договора к Энергетической хартии в части требования недискриминационности экспроприации активов). Ни цитат из выступлений Путина того периода, где он прямо признавал, что схема налоговых претензий была использована лишь как повод для пересмотра итогов приватизации. Ни того, что акционерами ЮКОСа предлагались различные способы урегулирования вмененной налоговой задолженности, но все они были отвергнуты без переговоров. Наконец, ни того факта, что после национализации «Юганскнефтегаза» все государственные органы и суды как по мановению волшебной палочки сняли все претензии к предприятию и, наоборот, начали предоставлять ему льготы. Почитайте, это полезно. Особенно впечатляет цитирование аргументов защиты Российской Федерации о том, что не только «Роснефть», но даже и налоговая служба, хотя и контролируются государством, «не обязательно действуют по команде государства» (это было официально заявлено в суде представителями РФ!). «Я не я, и лошадь не моя» — также типичный и неотъемлемый элемент традиционного «кидалова», прочно вошедшего в нашу национальную культуру.

Конечно, вернуть $50 млрд акционерам ЮКОСа будет непросто.

У российского государства не так много собственности за рубежом, еще меньше – той, которая не имеет специального правового статуса и может быть арестована решениями суда как коммерческая. Наложить арест на собственность госкомпаний «Роснефть» и «Газпром» сложно – эти компании не являются ответчиками по иску, у них есть другие акционеры, государство лишь владеет пакетами их акций. Впрочем, вчерашнее решение Гаагского арбитража открывает в этом плане интересную перспективу: «Роснефть» и «Газпром» фактически признаются инструментами государства по экспроприации активов, так что в принципе против них могут подаваться иски в национальные суды. А вот там уже есть чего арестовывать: «Роснефти» принадлежит 50% немецкого нефтеперерабатывающего холдинга Ruhr Oel, у «Газпрома» вообще полно активов в Европе.

Это длинный путь, однако теперь у недоброжелателей путинской администрации есть на руках серьезные юридические основания по крайней мере для попыток атаковать принадлежащие российским нефтегазовым госкомпаниям зарубежные активы. Козырь это очень серьезный. Для «Роснефти» и «Газпрома» теперь настали напряженные дни, помимо западных санкций с отрезанием доступа к долгосрочному финансированию (а в следующем раунде – к западным оборудованию и технологиям, в том числе для работы на шельфе) им теперь придется готовиться к серьезной юридической защите своих зарубежных активов.

Разумеется, Россия будет продолжать всячески пытаться изобразить выводы суда «политизированными», а сами положения Договора к Энергетической хартии, на которых основан вердикт, неприменимыми (Минфин вчера выпустил большой пресс-релиз в таком духе). Но в решении суда (принятом, кстати, единогласно, в том числе и судьей, назначенным по представлению РФ) очень четко показано, что российское государство по сути дела выстроило притворную схему налоговых претензий с непосредственной целью отъема активов, что схема эта носила уникальный и дискриминационный характер в отношении одной компании и после ее национализации немедленно перестала применяться. Спорить с этими аргументами будет очень и очень трудно. Кстати, наши власти ссылаются на то, что подписанная, но не ратифицированная Энергохартия должна была применяться лишь в части, не противоречащей национальной Конституции и законам, но в статье 35 нашей же Конституции говорится: «Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения». Это вновь к вопросу о «кидалове».

Те люди, которые в свое время посоветовали Путину и Сечину воспользоваться обвинениями в неуплате налогов для захвата ЮКОСа, просчитались.

Ими руководила логика параллелей с историей Аль Капоне и других главарей преступного мира, которых сажали в тюрьму по обвинениям в неуплате налогов, поскольку остальные обвинения было трудно доказать. С одной маленькой поправкой: Аль Капоне и прочие мафиози действительно уклонялись от уплаты налогов, а вот в случае с ЮКОСом, как было показано, вся эта схема доначисления налогов была просто придумана с одной целью – отобрать компанию. Вышло глупо: двойное дно удалось детально препарировать, мошенничество путинской государственной машины – вывести на чистую воду.

Если после этого решения у нынешних и будущих правителей России появится повод серьезно задуматься всякий раз, когда они решат произвольно нарушить свои обязательства, потому что им так захотелось, то значит, вчерашнее решение Гаагского арбитража может стать поистине историческим для нашей страны. Если в России наконец возьмут за правило соблюдать свои обязательства, пользу от этого будет трудно переоценить.