Обзор по рынку и прогноз на 20.02.2015

20 февраля 2015 г.

В четверг доллар снова смог укрепиться по отношению к большинству противников. С одной стороны, для этого были собственные основания в виде достаточно сильных данных по еженедельным обращениям за пособием по безработице, которые сократились сильнее ожиданий. На этом фоне доллар/йена смогла вернуться к уровню сопротивления 119,00. Под влиянием сильной американской статистики от максимумов отступил и британский фунт. Пара к завершению дня подошла на отметке 1,5414. Евро, помимо того, что попал под давление данных из США получил и собственный повод для разочарований в виде отказа Германии в ответ на предложение Греции о продлении программы спасения. Евро/доллар завершила день на отметке 1,1367.

Сегодня еврозона публикует блок данных по индексу деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг. Сильные данные могли бы поддержать пару евро/доллар, нацеливая е на возврат к недавним максимумам. Но не стоит забывать, что Еврогруппа дала Греции срок до сегодняшнего дня на то, чтобы принять прежние условия предоставления помощи. Если сегодня страна этого не сделает, то завтра с ней на эту тему уже разговаривать не будут. А ведь действующая программа истекает 28 февраля. По сути, Греция находится сейчас в безвыходном положении и ей не остается ничего другого, как принять то, что предлагает Еврогруппа. При условии, что это произойдет, евро также может получить поддержку, поскольку это снизит опасения выхода страны из монетарного блока.

Великобритания сегодня публикует данные по розничным продажам. Прогнозы противоречивые: в годовом соотношении ожидается рост, а во в месячном, снижение показателя. Если же отчет окажется более позитивным, фунт может вернуть себе утраченные ранее позиции, поскольку рост в розничном секторе может спровоцировать усиление ожиданий разгона инфляционного давления и, следовательно, натолкнуть на мысль, что МРС все же будет вынужден в скором времени начать повышение ставки. Таким образом, не исключен возврат к уровню 1,5460 с дальнейшей целью на 1,55.



Пара доллар/йена с высокой долей вероятности продолжит удерживаться в пределах диапазона 118,30 – 119,40. И сегодня не исключено падение в район его нижней границы. Значимых отчетов сегодня США не публикуют, поэтому движения в большей степени будут обусловлены факторами техническими. К тому же, в преддверии выходных не исключена фиксация прибыли, что может усилить давление на доллар в краткосрочной перспективе.