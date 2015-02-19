Обзор по рынку и прогноз на 19.02.2015

19 февраля 2015 г.

В среду основным разочарованием для доллара стал опубликованный вечером протокол заседания ФРС США. Он оказался неожиданно мягким. Представители Федрезерва отметили медленный рост заработной платы. Кроме того, они говорили о том, что целый ряд внешних факторов является угрозой для экономики Штатов. В частности, речь шла о замедлении в Китае, геополитических конфликтах, неопределенности в Греции. Таким образом, протокол явно дал понять, что торопиться с повышением ставки ФРС все же не готов. На этом фоне евро/доллар к закрытию дня вернулась в район уровня 1,14. Фунт/доллар отметил максимум на 1,5479, от которого совсем немного откатился к поддержки 118,70.

Сегодня еврозона значимых отчетов не публикует. Единственное, на что стоит обратить внимание, это протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Напомним, что ранее регулятор не практиковал его публикацию. Поэтому посмотрим, какой будет реакция рынка. В остальном, факторы влияния на пару остаются прежними. Слабость доллара, вызванная событиями среды, и ожидания решения греческого вопроса. Вчера стало известно, что ЕЦБ утвердил продление помощи греческим банкам по программе внепланового кредитования на две недели. Новость неплохая. Но все же, это временное явление и Греции, вероятно, все же придется на что-то решаться. Возможно, что даже на весьма непопулярные меры. Тем не менее, пока это будет поддерживать евро на плаву.

Экономический календарь Великобритании на сегодняшний день пуст. Поэтому движения в большей степени будут обусловлены техническими факторами и ранее сформированными настроениями. В целом, можно отметить, что оптимизм в отношении экономики страны растет. К тому же, последние комментарии главы Банка Англии, где он четко дал понять, что следующим шагом ЦБ станет все же повышение ставки, вселяет уверенность в то, что фунт может продолжить рост. Ближайшей целью может стать отметка 1,55.

Пара доллар/йена, похоже, в ближайшие дни будет удерживаться в пределах диапазона 118,30 – 119,40. Краткосрочные всплески спроса на доллар под влиянием отчетов из США (при условии, что они будут достаточно оптимистичными) будут сменяться распродажами. Дело в том, что вероятность повышения ставки еще в первом полугодии 2015 уже была заложена в цены и теперь без дополнительных подтверждений этому на высоких уровнях пару будут продавать. Сегодня традиционно внимание стоит сосредоточить на еженедельных данных по обращениям за пособием по безработице. Только их сокращения будет способно подтолкнуть пару к верхней границе.



