Евро/доллар медленно движется на юг

18 февраля 2015 г.

Пара евро/доллар в течение дня отметила локальный минимум на уровне 1,1358. Большого числа объективных поводов для роста у пары нет. Ситуация с Грецией остается все еще неразрешенной. На рынке все еще следят за тем, когда страна сделает предложение продлить сроки погашения ссуды до 6 месяцев. От того, каким оно будет, зависит, состоится ли встреча Еврогруппы в пятницу. Кроме того, пара остается в ожидании публикации протокола заседания ФРС США. Комментарии официальных лиц в последнее время звучали достаточно агрессивно. Поэтому не исключено, что и тон будет таким же. В этом случае пара может с легкостью продолжить движение в район уровня поддержки 1,13.