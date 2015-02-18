Обзор по рынку и прогноз на 18.02.2015

18 февраля 2015 г.

Во вторник европейские валюты продемонстрировали неоднозначную динамику. В ответ на макроэкономическую статистику, они укреплялись, но опасения относительно того, что ситуация с Грецией в ближайшее время не найдет благоприятного разрешения, оказали на евро и фунт давление. В результате, евро/доллар завершила день на уровне 1,1410, фунт/доллар – на отметке 1,5351. Доллар/йена в течение дня достигала отметки 119,41. Поддержку американская валюта получает на фоне ожидания того, что публикуемый на текущей неделе протокол заседания ФРС будет достаточно агрессивным. Подобные ожидания обусловлены теми комментариями, которые в последнее время поступали со стороны официальных лиц американского регулятора.

Сегодня еврозона значимых отчетов не публикует. Поэтому высока вероятность того, что динамику пары будут определять слухи, поступающие в отношении «греческой саги». Малейшие намеки на то, что ЕС готов пойти навстречу Греции и сделать хотя бы небольшие уступки, будут поддерживать общеевропейскую валюту. Также фактором влияния сегодня окажется публикация протокола последнего заседания ФРС США. Но тут все зависит от того, сколь агрессивным он будет. Если в нем будут содержаться намеки на возможность начала ужесточения монетарной политики уже в первом полугодии 2015 года, доллар получит шансы на рост по всему периметру рынка, что может вернуть пару ниже уровня 1,14.

Великобритания сегодня публикует протокол февральского заседания МРС. Скорее всего, соотношение голосов останется неизменным: 9:0 в пользу сохранения ставки на прежнем уровне. И только в том случае, если в стане Комитета снова появится раскол, фунт может получить ощутимую поддержку, что поможет паре вернуться в район недавних максимумов. Также сегодня будет опубликован отчет по рынку труда. Наиболее пристальное внимание стоит обратить на данные по росту заработных плат. Если будет отмечено повышение этого показателя, это может , это может спровоцировать рост ожиданий, что ценовое давление в ближайшие месяцы все же начнет нарастать, что способно пойти на пользу фунту. Вечером влияние на динамику пары фунт/доллар сегодня может оказать публикация протокола ФРС. И, если он окажется достаточно агрессивным, пара может возобновить снижение к поддержке 1,53.

Пара доллар/йена сегодня будет пристально следить за протоколом заседания ФРС. Но для того, чтобы она продолжила рост, комментарии должны быть и в самом деле весьма агрессивны. Просто намеки на возможное повышение ставки в цены уже заложены. Рынку нужны будут четкие временные ориентиры. Только тогда пара может вернуться выше уровня 120,00.

