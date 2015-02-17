Взгляд на рынок от Альфа-Форекс 17.02.2015

EURUSD

Пара попыталась развить восходящую фазу движения, но неудачно. Пройти отметку 1,1370 ей пока не удалось. МА достаточно уверенно направлена вниз. Цены удерживаются ниже линии скользящей средней. Все это свидетельствует в пользу падения к отметке 1,13.

Продажи стоит рассматривать при отвороте от уровня 1,1370 с целью на 1,13. Покупки только при условии, что цены закрепятся выше 1,14.



Поддержка: 1,13, 1,1270, 1,12, 1,1150, 1,11, 1,1050, 1,10, 1,0960, 1,09, 1,0840, 1,08, 1,07.

Сопротивление: 1,1370, 1,14, 1,1460, 1,15, 1,1550, 1,1640, 1,1685/1,17, 1,18.

GBPUSD

Пара возвращается к уровню поддержки 1,5340. Если он будет преодолен, можно ждать падения к отметке 1,53. В пользу такого исхода свидетельствует тот факт, что МА также уверенно направлена вниз. Но до тех пор, пока цены не закрепятся ниже линии скользящей средней, продажи будут несколько преждевременны.

При порыве уровня поддержки 1,5340 рассматривать возможность продаж с целью на 1,53.



Поддержка: 1,5340, 1,53, 1,5260, 1,5230, 1,52/1,5185, 1,5130, 1,51, 1,5070, 1,50, 1.4970/60, 1.4900/1.4890, 1.4850/40, 1.48.

Сопротивление: 1,54, 1,5430, 1,55, 1,5550, 1,56/1,5620, 1,5660, 1,57, 1,5770.

USDJPY

Пара консолидируется в диапазоне 118,30 – 118,70. В настоящий момент они движутся к его верхней границе. Если она будет преодолена, продолжится рост к отметке 119,00. В пользу роста позволяет говорить и тот факт, что цены удерживаются выше скользящей средней. Тем не менее, до выхода из дипазона спешить с принятием торговых решений не стоит.

Позиции открывать после выхода цен за пределы диапазона в направлении прорыва.



Поддержка: 118,30, 118,00, 117,70, 117,30, 117,00, 116,70, 116,00, 115,23, 114,82, 114,00.

Сопротивление: 118,70, 119,00, 119,40, 119,70, 120,00, 120,40, 120,70, 121,00, 121,40, 121.70, 122.10/00, 122.50, 122.70.

