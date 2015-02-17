Евро слабеет на греческой истории

После неудачи переговоров по Греции европейские рынки притихли и начали гадать, какой будет следующая глава беспокойной саги о том, как Афины будут умасливать своих потенциальных кредиторов, не отказавшись при этом от собственных амбиций.

Переговоры министров финансов Греции и других стран еврозоны захлебнулись в тот момент, когда Афины отклонили предложение Европы из-за «неприемлемых» условий.

«Согласие до сих пор не достигнуто. И ощущается что-то вроде разочарования после того, как, казалось бы, дух компромисса витал над переговорами на прошлой неделе», - говорит Дэвид де Гари, старший экономист National Australia Bank в интервью агентству Reuters.

Рынки США были закрыты на праздник, и поэтому ночная торговля была очень спокойной. Сейчас EURUSD торгуется на уровне 1,1362 (+0,07%), EURJPY – на 134,70 (+0,12%). USDJPY чуть подросла и сейчас колеблется вокруг 118,55 (+0,05%).



Не очень устойчивая позиция евро помогла индексу доллара снова подняться до 94,296 от недельного минимума в 93,899.

«Рынок был свидетелем подобной дестабилизации раньше, еще в 2011 году. В действительности до 28 февраля осталось только 9 торговых дней, но некоторые считают, что времени еще достаточно. И поэтому мы не видим панических продаж евро», — говорит Кийосуке Сузуки, форекс-директор Societe Generale в Токио. — «С другой стороны, размер риска, конечно, растет. Торговля по евро сейчас активизируется среди краткосрочных игроков, и валюта будет оставаться еще некоторое время под давлением продавцов».

Следующие точки фокусировки греческой «саги» — среда и пятница. В среду ЕЦБ будет решать, сохранять ли чрезвычайные условия кредитования греческих банков, а в пятницу истекает срок переговоров Афин с Европой, установленный министром финансов Нидерландов, Йоруном Диссельблумом (который председательствует сейчас среди коллег в европейском совете).