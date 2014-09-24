Ключевые события и торговые идеи на 24 сентября

Предлагаем список ключевых событий среды, 24 сентября, и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 24 сентября:

EUR: Деловые ожидания Германии, Оценка текущей ситуации в Германии, Индекс делового климата Германии Ifo (12.00 мск)

USD: Продажи нового жилья (18.00 мск)

Торговый план:

Пара EUR/USD скорректировалась к $1.2900. Сегодня не пропустите индекс настроя деловых кругов Германии от Ifo в 12:00 мск. Последние данные из Германии разочаровывали рынок и причин ожидать иного исхода на этот раз мало. Если значение будет сильно ниже прогнозного, евро упадет к $1.2810. Сопротивление расположено на $1.2930 и, если уровень будет пробит на хороших данных, евро вырастет до $1.3000 – место для входа в новые шорты.

Пара GBP/USD поднялась к верхней границе торгового диапазона $1.6300/6400 в начале американских торгов. Дневное закрытие выше $1.6400 откроет путь для дальнейшего укрепления фунта с целью на $1.6520/30. Отметим, что здесь располагается 55-недельная скользящая средняя, ограничившая скачок на результатах шотландского референдума. Поддержка располагается в области $1.6300/6275.

Пара USD/JPY отскочила от поддержки 108.20. Это нижняя граница сентябрьского бычьего канала. Рассматриваем текущую просадку как хороший момент для открытия лонга с целью в 110 иен и со стопом на 107.60.

Пара AUD/USD образовала во вторник шип наверх: сначала австралиец подскочил к $0.8930 на хороших данных из Китая, но потом развернулся вниз на опасениях по экономики Австралии и геополитической ситуации. Пара отскочила от линии сопротивления. Вероятно тестирование $0.8835. Сопротивление лежит на $0.8930 и $0.8985.