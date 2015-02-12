Взгляд на рынок от Альфа-Форекс 12.02.2015

EURUSD

Пара продолжает удерживаться выше уровня 1,13, что позволяет ждать роста к отметке 1,1370. Но на текущем этапе динамику в большей степени обуславливает развитие ситуации с Грецией. А она пока остается неоднозначной, что и приводит к тому, что пара не демонстрирует четкого направления движения. Когда котировки остаются в диапазоне, сигналы трендовых индикаторов неинформативны.

Вне рынка до прояснения ситуации. При прорыве ниже 1,13 рассматривать продажи с целью на 1,1270. Прорыв сопротивления 1,1370 рассматривать как сигнал на покупку.



Поддержка: 1,13, 1,1270, 1,12, 1,1150, 1,11, 1,1050, 1,10, 1,0960, 1,09, 1,0840, 1,08, 1,07.

Сопротивление: 1,1370, 1,14, 1,1460, 1,15, 1,1550, 1,1640, 1,1685/1,17, 1,18.

GBPUSD

Пара пытается преодолеть поддержку на 1,5230. Если она будет пройдена, продолжится падение к уровню 1,5185. Вероятность падения подтверждает и тот факт, что цены закрепились ниже линии скользящей средней. К тому же, МА также уверенно направлена вниз.

При порыве уровня поддержки 1,5230 рассматривать возможность продаж с целью на 1,5185. Прорыв отметки 1,5260 рассматривать как сигнал на покупку с целью на 1,53.



Поддержка: 1,5230, 1,52/1,5185, 1,5130, 1,51, 1,5070, 1,50, 1.4970/60, 1.4900/1.4890, 1.4850/40, 1.48.

Сопротивление: 1,5260, 1,53, 1,54, 1,5430, 1,55, 1,5550, 1,56/1,5620.

USDJPY

Пара возвращается к уровню сопротивления 120,40. Если и он будет преодолен, можно ждать роста в район уровня 120,70. Цены пока удерживаются выше линии скользящей средней. МА направлена вверх. Все это подтверждает предположение о возможности продолжения фазы роста, равно как и фундаментальная составляющая.

При прорыве уровня 120,40 рассматривать возможность покупок с целью на 120,70.



Поддержка: 120,00, 119,70, 119,40, 119,00, 18,70, 118,30, 118,00, 117,70, 117,30, 117,00, 116,70, 116,00, 115,23, 114,82, 114,00.

Сопротивление: 120,40, 120,70, 121,00, 121,40, 121.70, 122.10/00, 122.50, 122.70.