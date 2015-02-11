Обзор по рынку и прогноз на 11.02.2015

Большую часть дня во вторник валюты демонстрировали сдержанную и неоднозначную динамику. Отсутствие большого числа значимых отчетов этому только способствовало. Евро/доллар консолидировался в районе уровня 1,13. Вернуться выше этой отметки пара смогла под влиянием слухов о том, что Еврокомиссия может достичь определенных договоренностей с Грецией. Фунт смог восстановиться в район уровня 1,5260 от минимума 1,5196, достигнутого под влиянием слабых данных по промышленному производству. Доллар/йена возобновил рост и день завершил в районе отметки 119,40. Поддержку пара получила на фоне заявлений представителей ФРС, в которых было отмечено, что небольшое ужесточение монетарной политики в самом начале процесса экономического восстановления может снизить определенные риски. Таким образом, рынок снова поверил в вероятность повышения ставки еще в первом полугодии 2015.

Отсутствие макроэкономической статистики приведет к тому, что пара евро/доллар будет оставаться под влиянием новостей в отношении Греции. Рынок будоражат слухи о том, что у страны есть несколько недель до того, как казна опустеет. Сегодня состоится заседание Еврогруппы по вопросу Греции, на котором будут обсуждаться вопросы промежуточного финансирования, а также списания задолженности. Также обсуждение будет затрагивать и вопросы смягчения социального кризиса. Если никаких конкретных договоренностей достигнуто не будет, евро/доллар может попасть под ощутимое давление, что способно будет привести пару в район уровня 1,12. При условии, что появится повод для оптимизма, пара может вернуться к отметке 1,14 с дальнейшей целью на 1,1460.

Великобритания сегодня не публикует интересной статистики. А вот европейские проблемы могут сказаться и на состоянии экономики Туманного Альбиона. Поэтому пара может оказаться под влиянием греческой саги. Соответственно, если появится информация о благоприятном разрешении ситуации в Греции, фунт может начать рост вслед за евро, нацеливаясь на возврат в район уровня 1,5340. В противном случае пара может уйти ниже отметки 1,52.

Пара доллар/йена на усилившихся ожиданиях повышения ставки ФРС уже закрепилась выше уровня 119,40, что открывает ей путь дальше вверх к отметке 120,00. Возможно, что сегодня представитель Федрезерва Фишер даст какие- то дополнительные подтверждения тому, что регулятор рассматривает возможность начала ужесточения монетарной политики и это способно будет оказать паре дополнительную поддержку.

