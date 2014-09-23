Ключевые события и торговые идеи на 23 сентября

Предлагаем список ключевых событий вторника, 23 сентября, и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 23 сентября:

EUR: ВВП Франции (10.45 мск), Индекс производственной активности PMI Франции, Индекс деловой активности в секторе услуг PMI Франции (11.00 мск), Индекс производственной активности PMI Германии, Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (11.30 мск)

GBP: Одобренные ипотечные кредиты BBA (12.30 мск)

CAD: Индекс розничных продаж, Розничные продажи (16.30 мск)

USD: Речь члена FOMC Пауэлла (17.20 мск), Речь члена FOMC Кочерлакоты (22.00 мск)

Торговые идеи:

Пара EUR/USD торгуется в пределах нисходящего треугольника. Ключевая поддержка расположена на $1.2830. Прорыв ниже этого уровня приведет пару к $1.2790. В то же время, продавцам пока не хватает импульса для рывка вниз. Прогноз будет оставаться медвежьим до тех пор, пока пара торгуется ниже $1.2930. Комментарии главы ЕЦБ Марио Драги были умеренно медвежьими. Сегодня обратите внимание на релиз индексов PMI в еврозоне.

Пара GBP/USD восстановилась в область $1.6350 после просадки к $1.6290 на азиатских торгах. Интрига сохраняется: какое направление выберет пара после шотландского референдума? Мощная поддержка расположена в области $1.6275/6300 – восходящая трендовая линия. Для подтверждения бычьего превосходства пара должна восстановиться выше сопротивления $1.6400. Остаемся вне рынка до тех пор, пока тренд не будет определен. В Великобритании будут опубликованы данные по чистым заимствованиям частного сектора – ожидается бюджетный дефицит.

Пара USD/JPY консолидируется чуть ниже пятничного 6-летнего максимума в 109.45, дневная поддержка - на 108.60. Обратите внимание, что вторник в Японии – банковский выходной. Коррекционные продажи с большой степенью вероятности уведут пару в диапазон 108.50/00. Следующая поддержка - 107.30 и 106.80. Сохраняет стратегию покупки пары на просадках со среднесрочной целью в 110.00 иен.

Пара AUD/USD недолго торговалась в боковом диапазоне, пробив поддержку и упав к 6-летним минимумам на $0.8864. С точки зрения теханализа, австралиец достиг 76.4% Фибоначчи от подъема от январского минимума, а на H4 наблюдается расхождение по MACD и RSI. Внимание сфокусировано на промышленном PMI от HSBC по Китаю за сентябрь. Согласно консенсус-прогнозу, индекс понизился. Значение хуже прогноза вернет пару к $0.8820. Однако пара перепродана, а сильное значение спровоцирует коррекцию. Сопротивление расположено на $0.8930. Рассматриваем подъемы как новые возможности для продаж.