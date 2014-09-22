Эти отчеты следует взять на вооружение на этой неделе

На будущей неделе особое внимание следует уделить этим важным финансовым отчетам. Именно они, как правило, влияют на настроение рынков и движение цен.



Понедельник, 22 сентября

Новая Зеландия опубликует данные по потребительской уверенности.

Президент Европейского центрального банка Марио Драги выступит перед Комитетом Европарламента по экономическими валютным вопросам в Брюсселе.

США опубликует данные по продажам жилья на вторичном рынке.

Вторник, 23 сентября

Рынки в Японии будут закрыты в связи с национальным праздником.

Китай выпустит предварительный производственный индекс от HSBC.

Еврозона опубликует предварительные данные по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, в то время как Германия и Франция также опубликуют отдельные отчеты.

Великобритания выпустит данные по объему ипотечного кредитования, а также отчет по объему заемных средств государства.

Канада опубликует данные по розничным продажам, правительственный индикатор потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности.

Среда, 24 сентября

Новая Зеландия опубликует данные по торговому балансу, разнице в стоимости между импортируемыми и экспортируемыми товарами.

Резервный банк Австралии опубликует отчет по финансовой стабильности.

Институт IFO опубликует отчет по условиям деловой среды в Германии.

США опубликует данные по продажам жилья на первичном рынке.

Четверг, 25 сентября

Глава РБА Гленн Стивенс выступит с речью на мероприятии в Мельбурне; его комментарии будут в центре внимания.

ЕЦБ опубликует данные по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора.

США опубликует отчеты по заказам на товары долгосрочного пользования и числу обращений за пособием по безработице.

Пятница, 26 сентября

Япония опубликует данные по росту потребительских цен, на который приходится большая часть инфляции.

Gfk выпустит отчет по потребительскому климату Германии.

США опубликует пересмотренные данные по валовому внутреннему продукту, основной показатель экономической активности и ведущий индикатор состояния экономики. США также выпустит пересмотренные данные по потребительской уверенности.