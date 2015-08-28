Китай ужесточил торговлю фьючерсами на фондовые индексы

Сегодня в Китае были ужесточены маржинальные требования к торговле фьючерсами на фондовые индексы с 20 до 30%. Сокращено разрешенное число контрактов, которые могут быть открыты трейдером без объяснения с регуляторами. Маржинальные требования поднимаются в Китае вот уже в третий раз за текущую неделю и вступают в силу с 31 августа. Теперь «нестандартной торговой операцией» будет считаться открытие более сотни контрактов по одному фьючерсу на все три основных китайских индекса — шанхайский, шеньчженский и индекс голубых фишек. Ранее, чтобы обратить на себя внимание регуляторов, трейдер должен был открыть более 600 контрактов.

Власти считают, что рост маржинальных требований ограничит спекулятивное влияние на движение индексов. Но аналитики предполагают, что долгосрочный понижательный тренд, скорее всего, сохранится: «мыльный пузырь» китайского рынка лопнул. Плюс ко всему, на фоне ужесточения условий торговли многие инвесторы предпочтут просто уйти с рынка.