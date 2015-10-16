Зарплата сотрудников Госдумы может повыситься в два раза

Минфин намерен поднять зарплаты сотрудникам Государственной Думы. Об этом стало известно из материалов проекта федерального бюджета на следующий год. В частности, в документе говорится о вероятном увеличении статьи расходов на содержание палаты парламента - с 1,8 до 3,5 миллиарда рублей.

«Когда шло значительное повышение зарплат во всех федеральных органах власти, зарплаты аппарата Госдумы оставались на прежнем уровне, даже наоборот, уменьшались. При этом именно в аппарате Госдумы идет основная законопроектная работа», — прокомментировал инициативу главный юрист фракции КПРФ Вадим Соловьев. Он также добавил, что настало время компенсировать эту разницу. По словам депутата «Справедливой России» Дмитрия Ушакова, вопрос повышения зарплат этой категории граждан был на повестке уже несколько лет.