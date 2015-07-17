Парламент Германии согласился снова помочь Греции

Сегодня в Бундестаге прошло голосование по поводу того, согласны ли депутаты сформировать очередной, уже третий по счету пакет финансовой помощи от ЕС и МВФ для Греции. 439 депутатов проголосовало «за», и только 119 - «против». 40 осторожных депутатов воздержались.

Ангела Меркель в своей речи перед Бундестагом сегодня подчеркивала, что вся Европа несет ответственность за спасение Греции. 80 млрд евро новых траншей, по мнению Меркель, вытащат страну из финансовой пропасти, а иначе Греция сползет в окончательное состояние хаоса.

Аналогичные голосования проходят сейчас по всей Европе: правительства стран еврозоны несут ответственность перед своими избирателями, на деньги которых, фактически, и собираются спасать чужую финансовую систему. Например, не так давно премьер-министр Латвии уже намекала на то, что латвийские пенсионеры недоумевают, почему они должны своими налогами поддерживать пенсионеров греческих, чьи государственные пенсии куда выше, чем в Латвии.



