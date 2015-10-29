Депутаты госдумы хотят заставить Банк России отвечать за рубль и инфляцию

Депутаты госдумы возмущены тем, что российский центробанк слишком «независим» в принятии решений в области денежно-кредитной политики, и поэтому они хотят заставить членов совета директоров ЦБ РФ своими "директорскими креслами" отвечать за волатильный рубль или недостижение целей инфляции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Законопроект направили сегодня в госдуму депутаты "Справедливой России". Они, в частности, предлагают внести поправки в закон о центробанке и добавить показатели эффективности деятельности регулятора и ответственность за их невыполнение. "Целью введения системы оценки эффективности деятельности Банка России и органов его управления является усиление подотчетности и ответственности Банка России за принимаемые им решения и достижение намеченных целей", - сказано в пояснительной записке.

В качестве меры наказания депутаты предлагают лишать должности членов совета директоров ЦБ. Что самое странное, авторы предложения хотят, чтобы закон вступил в силу уже с 1 января 2016 года.

Руководство центробанка, в свою очередь, настаивает на независимости в принятии решений по денежно-кредитной политике. Эксперты рынка и банковской сферы уверены, что все законодательные инициативы по лишению независимого статуса российского регулятора не пройдут на уровне президента.