Ключевые события и торговые идеи на 19 сентября

Предлагаем список ключевых событий пятницы, 19 сентября, и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 19 сентября:

EUR: Индекс цен производителей Германии (10.00 МСК)

CAD: Базовый ИПЦ, оптовые продажи (16.30 МСК)

Торговые идеи:

Вчера TLTRO не вызвали существенного снижения EUR/USD. Европейские банки подали заявки только на 82.6 млрд кредитов от ЕЦБ, тогда как рынок ожидал значения выше 150 млрд евро.

Сегодня торги будут проходить под знаком результатов шотландского референдума. Решение о независимости будет крайне негативным для евро, тогда как ответ «нет» окажет поддержку EUR/USD. По еврозоне ожидается чуть более высокое значение профицита платежного баланса, но вообще важных новостей по еврозоне и США будет мало. Восстановление может привести евро к $1.2950. В то же время, фундамент по евро хуже, чем по USD. Среднесрочная цель остается на $1.2800/1.2790.

Вчера также подрос фунт против большинства валют, так как рынки учитывают в цене победу противников отделения Шотландии на референдуме. Несмотря на это, уровень неопределенности остается высоким. Голосование завершилось сегодня утром, а а результаты будут объявлены в районе 9:30 – 10:30 МСК.

Очевидно, что реакция рынка в случае отделения будет намного сильнее, чем в случае сохранения статуса-кво. Если Шотландия решит остаться, GBP восстановится, но подскочить выше отметки $1.6600 вряд ли сумеет. Если Шотландия решит уйти, мы будем наблюдать мощнейшую распродажу британской валюты. Пробой поддержки $1.6000 выведет на горизонт область поддержки $1.5720. Настоятельно рекомендуем подстраховаться ордерами стоп-лосс в ожидании результатов – вне зависимости от того, в каком направлении вы держите позицию.

Между тем, японскую иену в четверг активно распродавали, пара USD/JPY подлетела к отметке 108.80. Пара перекуплена, но бычий настрой остается очень сильным. Следующая цель покупателей – максимумы 2008 года на 110.60. Также обратите внимание на кроссы - EUR/JPY подлетела выше 140 иен, а GBP/JPY прорвалась к новому 6-летнему максимуму на 178, поддерживаемая спросом на GBP/USD.