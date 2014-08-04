Инвесторы оценивают шаги ФРС: золото растет в цене

Сегодня днем фьючерсы на золото начали расти, так как трейдеры стали сомневаться, что ФРС намеревается повысить процентные ставки в первой половине следующего года.

Так, на бирже Comex золото с поставкой в декабре выросло в цене на 0,03% - до $1295,20 за унцию. Цены колебались в диапазоне между $1292,50 и $1296,30. Золото, скорее всего, получит поддержку на уровне $1281,00 (минимум с 1 августа) и сопротивление на $1314,60 (максимум с 29 июля).

Ранее министерство труда США сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209.000 в прошлом месяце, не оправдав прогнозируемого увеличения на 233.000. Слабые данные развеяли оптимизм по поводу восстановления на рынке труда и понизили ожидания, что Федеральная резервная система начнет повышать ставки раньше, чем ожидалось ранее.

Золото, как известно, находится под сильным давлением в последние недели. А хорошие новости об экономике США порождают спекуляции, что ФРС будет поднимать процентные ставки раньше, чем ожидалось.

Серебро с поставкой в ​​сентябре сейчас торгуется на уровне $20,40 за унцию, медь - на $3,209 за фунт.