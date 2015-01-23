Еженедельный дайджест 19-23 января: нефтяная политика нового короля Саудовской Аравии, валютная угроза для России, уход Google и PayPal из Крыма

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: В пятницу нефть дорожает на новости о смерти короля Саудовской Аравии. Какова будет нефтяная политика нового короля?
- MQL5 Блоги: Нефть растет на новостях о смерти короля Саудовской Аравии
- РИА Новости: Мировые цены на нефть продолжают рост на новостях из Саудовской Аравии
- Вести Экономика: Умер король Абдалла: нефть, рынки и политика
- РИА Новости: Аналитики: новый король Саудовской Аравии может стать темной лошадкой
- Финам: После смерти короля Саудовской Аравии по рынку начали бродить слухи об изменениях в политике ОПЕК
- Нефть России: ОБОБЩЕНИЕ - Король Салман занял саудовский трон: эксперты и нефтяные рынки не ждут перемен
- Зеркало недели: Новый король Саудовской Аравии сохранит нефтяную политику - опрос Bloomberg
- Вести Экономика: Китай отказывается от нефти Саудовской Аравии
Валютный рынок: обзор валютного рынка, прогнозы
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 23 января.
- Российская Газета: Курс евро на Московской бирже опустился ниже 72 рублей
- Финам: Введение европейского QE в столь существенном объеме изменит среднесрочный прогноз по паре евро-доллар
- FXStreet: EUR/USD ушел под отметку 1.13, обновив 12−летние минимумы
- FXStreet: Анализ японских свечей для EUR/USD и USD/JPY на 23.01.2015
- FXEmpire: Пара EUR/USD стабилизируется после раскрытия ЕЦБ деталей плана стимулирования
- Investing.com: Обзор валютного рынка
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: антикризисный план Путина, валютная угроза, цены на металлы и энергоносители
- Коммерсант: Какой план в целом одобрил Владимир Путин
- РБК: Кудрина и Грефа позвали в антикризисную комиссию правительства
- MQL5 Блоги: Олег Дерипаска: пора отправить руководство российского ЦБ в космос
- РБК: Валютная угроза: Россия переходит на доллар
- Газета.RU: В Севастополе представили валюту Новороссии
- Коммерсант: Банки прижали к стенке. "Дочки" иностранных банков оказались между штрафами и санкциями
- РБК: ЕЦБ запустил программу количественного смягчения на €1,1 трлн
- FXStreet: В январе активность в частном секторе еврозоны достигла 5−месячного максимума
- FXEmpire: Цены на металлы и энергоносители откатились вверх
- ВВС Русская служба: Пресса Британии: чем опасна изоляция России?
- Вести Экономика: В Сингапуре дефляция второй месяц подряд
- Вести Экономика: Китай уводит Украину от доллара
- ИноСМИ: Четыре всадника российского экономического Апокалипсиса
- Новая Газета: «Власти — заложники ими же принятых решений»
- MQL5 Блоги: Глава Goldman Sachs: началась мировая валютная война
Новости компаний: уход PayPal и Google из Крыма, заявка "Роснефти", очки виртуальной реальности Microsoft
- Ведомости: «Роснефть» увеличила список проектов в заявке на деньги из ФНБ
- Вести Экономика: "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" $70 млн
- РИА Новости: "Газпром нефть" не намерена сокращать свой штат
- РБК: «Норильский никель» приготовился провести buy back
- РИА Новости: НОВАТЭК не планирует сокращать штат и инвестиции, несмотря на ситуацию
- Ведомости: Google блокирует аккаунты крымских пользователей Adsense
- BBC Русская служба: PayPal и Google присоединились к санкциям против Крыма
- Вести Экономика: Hutchinson намерена купить O2 у Telefonica
- MQL5 Блоги: American Express увеличила прибыль, но уволит в этом году более 4 тыс. сотрудников
- BBC Русская служба: Виртуальная реальность в новом шлеме Microsoft
- Forbes: Закрома Родины: как бизнесмены работают с Росрезервом
- Forbes: Три сестры: как управлять разными брендами на одном рынке