Еженедельный дайджест 19-23 января: нефтяная политика нового короля Саудовской Аравии, валютная угроза для России, уход Google и PayPal из Крыма

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Новость недели: В пятницу нефть дорожает на новости о смерти короля Саудовской Аравии. Какова будет нефтяная политика нового короля?



Валютный рынок: обзор валютного рынка, прогнозы



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: антикризисный план Путина, валютная угроза, цены на металлы и энергоносители

