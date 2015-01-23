Еженедельный дайджест 19-23 января: нефтяная политика нового короля Саудовской Аравии, валютная угроза для России, уход Google и PayPal из Крыма
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Еженедельный дайджест 19-23 января: нефтяная политика нового короля Саудовской Аравии, валютная угроза для России, уход Google и PayPal из Крыма

23 января 2015, 12:06
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: В пятницу нефть дорожает на новости о смерти короля Саудовской Аравии. Какова будет нефтяная политика нового короля?

Валютный рынок: обзор валютного рынка, прогнозы

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: антикризисный план Путина, валютная угроза, цены на металлы и энергоносители

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