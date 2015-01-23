Нефть растет на новостях о смерти короля Саудовской Аравии

В пятницу утром нефтяные котировки заметно выросли после того, как в СМИ появились сообщения о смерти короля Саудовской Аравии. Участники рынка не уверены, к чему нужно готовиться теперь и как будет вести себя новый король.

Рано утром сегодня умер король Саудовской Аравии Абдулла, вместо него правителем будет его брат — Салман.

Утром, когда новости только появились, нефть подросла — к 2:20 по мск фьючерсы на нефть марки WTI подорожали с $46,52 до $47,63, а Brent — с $49,03 до $49,76 за баррель.

"Боязнь неизвестного поддержит цены на нефть. Король Абдулла был архитектором действующей стратегии, предусматривающей поддержание высокого объема добычи и вытеснение более мелких игроков вместо сокращения добычи", - говорит партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке Джон Килдафф. Он также добавил, что новый король также должен защищать интересы Саудовской Аравии, поэтому рынок уверен, что страна не станет снижать добычу.

Известно, что Салман уже объявил наследным принцем своего сводного брата Мукрина. Этот жест должен свести на нет опасения касаемо вероятного кризиса преемственности — пока неспокойно на границах Саудовской Аравии, где действия боевиков угрожают будущему правящей династии саудитов.

Новому королю Салману (которому сейчас около 79 лет) был в правящей верхушке страны несколько последних десятков лет. Ожидается, что он не будет менять позиции страны по основным вопросам и сохранит союз с США, продолжит работу по стабилизации рынка энергоносителей.

Сейчас, к 9:56 по мск, нефть Brent торгуется на уровне $49,30 (рост на 0,84%), нефть WTI - на уровне $47,01 (рост на 1,51%) за баррель.