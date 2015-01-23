Олег Дерипаска: пора отправить руководство российского ЦБ в космос

В кулуарах всемирного экономического форума в Давосе глава «Русала» Олег Дерипаска сказал телеканалу «Россия 24», что руководство центробанка РФ и некоторых самых оптимистичных экономистов следует отправить на российскую орбитальную станцию, которую планирует запустить Роскосмос.

У миллиардера спросили, что он может сказать о политике Банка России. На что Дерипаска с улыбкой ответил: «Сейчас уже сказать нечего. Уже поздно». Он также назвал банки «рабами центрального банка»: «Они будут грести на своих галерах, пока капитал будет позволять». С сомнением сказал, что российские компании вряд ли будут брать кредиты в российских банках по ставкам выше 20%. И потому будут искать способы, как погасить старые долги и не брать новых. Похоже, это «как раз то, чего Центральный банк и правительство добиваются» - сказал Дерипаска.

«Они же хотят добиться нулевой инфляции. Самая, я думаю, низкая инфляция — на кладбище, там уже никому ничего не нужно», — сказал он.

Он также говорил о том, что центробанк фактически не слушает, что просит у него бизнес. «Мы подошли, покричали что-то в эту башню. Они – раз! 17% – такой (дали) ответ. Это же небожители, космонавты. Я думаю, если будет новая российская станция создана, проще центральный банк и еще некоторых особенно, назовем так, уверенных экономистов в завтрашнем дне отгрузить туда, чтобы они оттуда комментировали. У них будет более приближенный взгляд на нашу экономику из космоса», — заявил Дерипаска.