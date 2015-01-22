American Express увеличила прибыль, но уволит в этом году более 4 тыс. сотрудников

Эмитент платежных карт American Express в 2015 году собирается сократить более 4 тыс. рабочих мест, сообщает сегодня Reuters.

Такое решение приняли из-за того, что компания столкнулась с сильным ростом квартальных расходов. В США и за рубежом уволят около 6% от общего числа сотрудников (это примерно 62,8 тыс. человек). «Действия, которые мы предпринимаем, затронут более 4 тысяч человек — это экономия около $313 млн за квартал», – сказал финансовый директор Джефф Кэмпбелл. Он также добавил, что сокращения частично компенсируют созданием новых рабочих мест.

Объем чистой прибыли American Express Co. вырос в IV квартале 2014 года на 11%. Чистая прибыль составила $1,447 млрд (против $1,308 млрд за аналогичный период 2013 г.). Выручка увеличилась на 6,6% - до $9,107 млрд (в прошлом году - $8,547 млрд).

В четверг котировки акций American Express выросли на 0,47% - до $87,67 за акцию.