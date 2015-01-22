Глава Goldman Sachs: началась мировая валютная война

Сегодня на форуме в Давосе президент банка Goldman Sachs Гэри Кон заявил, что страны всего мира начали валютную войну, пытаясь добиться роста своих экономик. Центробанки нарочно девальвируют свои валюты, чтобы стимулировать развитие экспорта и туризма.

«В последнее время в войну включилась Япония с девальвацией иены. Этому процессу пытается противостоять евро. США пока сидят и наблюдают. Только одна валюта растет, пока другие пытаются девальвироваться. Спасибо Швейцарии за франк!» – заявил Кон.

Три года назад министр финансов Бразилии Гидо Мантега говорил, что предпринимаемые США меры «количественного смягчения» только усилят валютные войны, которые вынудят другие страны придерживаться похожей политики. Он говорил, что моментальным ответом на подобную меру со стороны США было монетарное стимулирование в Японии, ятобы девальвировать иену. В итоге другие страны, чтобы обезопаситься от последствий девальвации валют этих двух стран (США и Японии), будут вынуждены играть по правилам валютных войн, предупреждал Мантега.

А в 2013 году министры финансов стран Большой семерки заявляли, что валютные войны неприемлемы в современном мире. «Мы подтверждаем давнюю приверженность валютным курсам, определяемым рыночными силами», – говорится в заявлении. Представители G7 обещали, что бюджетная и денежно-кредитная политики в странах «большой семерки» будут ориентироваться исключительно на внутренние задачи и не будут направлены на изменение валютных курсов.