Факты, которые вы должны знать о Шотландии

В преддверии намеченного референдума о независимости Шотландии все больше в СМИ появляется различных новостей, прогнозов, предупреждений. Мы же все прекрасно знаем, что Шотландия была частью Великобритании более трех столетий, но она совсем не похожа на другие части Великобритании. Мы набрали целых 50 фактов, которые необходимо знать о Шотландии.

1. Единорог – животное, которое изображено на гербе Шотландии.

2. Самые короткие регулярные рейсы в мире совершаются в Шотландии. Длина перелета составляет полторы мили – от города Уэстрей до Папа-Уэстрей на Оркнейских островах. Путешествие длится 1 минуту 14 секунд.

3. Шотландия занимает приблизительно 790 островов, 130 из них необитаемы.

4. Скара Брей – поселение эпохи неолита, расположенное на острове Брей, на Оркнейских островах, является самой старой постройкой в Великобритании, которая датируется 3100 в до н.э.

5. В Мавзолее Гамильтона в Южном Ланаркшире самое длительное в мире эхо – оно длится 15 секунд.

6. В Шотландии более 600 кв миль пресноводных озер, включая самое известное озеро Лох Несс.

7. Столица Шотландии, Эдинбург, является вторым крупнейшим городом после Глазгоу.

8. Эдинбург стал первым городом в мире, в котором появилась собственная пожарная бригада.

9. Как и Рим, Эдинбург был построен на семи холмах. В городе самое большое количество памятников архитектуры, чем где-либо в мире.

10. До 1603 года у Шотландии был свой монарх. После того, как Елизавета I умерла, Яков VI Шотландский также стал управлять как Шотландией, так и Англией, в результате он также стал Яковом I Английским.

11. Город Сент Эндрюс считается "родиной гольфа". Здесь в него играли еще в 15 веке.

12. Считается, что Королева Виктория во время своего визита в Шотландское высокогорье курила сигареты, чтобы отгонять мошек.

13.Эдинбург стал родиной скайтерьера Грейфаерса Бобби, который покорил сердца всех, кто знает его историю.

После смерти хозяина Бобби каждый день в течение 14 лет заходил в кафе, где привык бывать с хозяином, получал булочку и возвращался на могилу хозяина на кладбище. Там же он нашел свою смерть и был похоронен. В Эдинбурге есть фонтан со скульптурой скайтерьера. Памятник был сооружен в 1872 году после смерти Бобби, который заслужил репутацию самой верной собаки в мире.

14.В настоящий момент Шотландия – вторая крупнейшая страна Великобритании, после Англии.

15. Самая высокая точка Шотландии – Бен Невис, 1343 метров.

16.Девиз Шотландии - “Nemo me impune lacessit”, или: "Никто меня не тронет безнаказанно". Он используется Орденом Чертополоха, а также в более поздних версиях Королевского герба.

17. Шотландия – любимая страна королевской семьи, которая любит отдыхать в замке Балморал на берегу реки Ди.

18. На северо-востоке страны девушек называют “quines”, а юношей - “louns”.

19. Первое зарегистрированное появление Лохнесского чудовища произошло в 565 в н.э., когда чудище напало на одного из последователей святого Колумбы.

Святой Колумба - ирландский святой монах, проповедник христианства в Шотландии. Святой Колумба считается одним из двенадцати апостолов Ирландии. В 563 году святой Колумба основал первый монастырь на территории нынешней Шотландии и был там настоятелем.

20. Шотландский город Абердин известен как Нефтяная столица Европы, а также Гранитный город.

21. Самое глубокое озеро в Шотландии, Лох-Морар, достигает глубины 328 метров, и считается седьмым глубочайшим озером в мире.

22. Самую маленькую вискарню Шотландии, Эдрадур в городе Питлохри, посещают 100 000посетителей в год, но она производит всего 90 000 литров солодового виски.

23. Шотландия – родина самого старого дерева в Европе, фортингэльского тиса, возраст которого приблизительно 3 000 лет. Согласно местной легенде, Понтий Пилат родился в тени этого тиса и играл там, когда был маленьким.

24. Плащ-дождевик был изобретен в 1824 году в Шотландии. Его придумал Чарльз Макинтош, химик из Глазгоу. В Великобритании плащ до сих пор называют “Mac”.

25. Государственная религия Шотландии – христианство.

26. Шотландия получила независимость в 1314 году, когда Роберт Брюс победил английскую армию в битве при Бэннокберне.

27. Королевство Шотландия оставалось независимым до 1 мая 1707 года, когда Актом об унии Шотландия присоединилась к Англии, образовав единое государство – Соединенное Королевство Великобритании.

28. 1 июля 1999 года, впервые с 1707 года, у Шотландии появился собственный парламент.

29. Территория страны занимает 78 772 км².

30. Население страны - около 5,2 млн, это примерно 8,5% от общего населения Великобритании.

31. Плотность населения – 65.9 чел./км².

32. В Северной Америке живет примерно столько же шотландцев, сколько в самой Шотландии, при этом, согласно переписи населения США и Канады, около 5 млн человек заявляют, что у них шотландские корни.

33. В Шотландии своя собственная судебная система, отличная от Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Присяжные могут выносить вердикт “виновен”, “не виновен” и “вина не доказана.”

34. Банк Шотландии, основанный в 1695 году, является самым старым существующим банком в Великобритании. Он также был первым банком в Европе, который начал выпускать свои банкноты.

35. Среди известных шотландский изобретателей – Джон Лоуги Бэрд, который изобрел телевидение в 1925 году, Александр Грэм Белл, который изобрел телефон 1876 году, а также Александр Флеминг, который изобрел пенициллин в 1928 году.

36. Первую университетскую клинику в Америке, Baltimore Infirmary, основал хирург из Глазгоу Грэнвил Шарп Пэттисон в 1816 году.

37. В Шотландии три государственных языка: английский, шотландский и гэльский, на котором говорит всего 1% населения.

38. В Шотландии 19 университетов и институтов, включая Сент-Эндрюсский университет, где познакомились Герцог и герцогиня Кембриджские – Уильям и Кейт.

39. Площадь Шотландии примерно равно площади Чехии, ОАЭ, Панамы, штата Мейн в США или японского острова Хоккайдо.

40. Два первых премьер-министра Канады – Джон Макдональд (1815-1891) и Александр Маккензи (1822-1892) – были шотландцами.

41. Один из самых известных продуктов, производимых в Шотландии – виски – был изобретен в Китае. Сначала его перегоняли монахи в Ирландии в начале 15 века, и только через 100 лет виски пришел в Шотландию.

42. Самое скандально известное блюдо Шотландии – хаггис. Его готовят из бараньих потрохов - печени, сердца и легких, сваренных в бараньем желудке. Неизвестно, где оно зародилось, однако похожее блюдо упоминалось в Греции 2 500 лет назад.

43. Шотландия – родина многих великий мыслителей, включая Адама Смита, Джеймса Ватта, Дэвида Юма и Джона Стюарта Милла.

44. Среди знаменитых шотландских изобретений - логарифмы (1614 год), асфальт (1820 год) и пневматическая шина (1887 год).

45. Многие известные шотландские изобретения – килты, тартан (клетчатый орнамент) и волынка – были изобретены не в Шотландии. Килты зародились в Ирландии, клетчатые орнаменты были обнаружены еще в центральной Европе бронзового века, а волынки пришли из центральной Азии.

46. Известные представители литературы – сэр Вальтер Скотт, Лорд Байрон и сэр Артур Конан Дойл.

47. Флаг Шотландии представляет собой изображение Андреевского креста.

48. Чертополох является символом Шотландии.

49. В Шотландии проживает больше всего рыжих людей в мире. Около 13% населения Шотландии - рыжие, а 40% населения являются носителями рецессивного гена.

50. Первый официальный международный футбольный матч был сыгран в 1872 году в Западной Шотландии между сборными Англии и Шотландии.