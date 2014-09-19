Шотландия сделала выбор: остается в составе Великобритании

Шотландия сделала свой выбор и остается в составе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Против объявления независимости Шотландии на референдуме 18 сентября выступили 55,3% жителей этого региона Великобритании, свидетельствуют окончательные официальные результаты подсчета голосов. За независимость проголосовали 44,7% шотландцев. Между тем еще до публикации окончательных итогов референдума премьер Шотландии Алекс Салмонд признал победу противников отделения Шотландии от Великобритании. Британский премьер Дэвид Кэмерон, со своей стороны, приветствовал решение шотландцев не объявлять независимость.

Премьер Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что по итогам референдума вопрос о выходе Шотландии из состава Великобритании закрыт. "Теперь этот вопрос решен для целого поколения. Или, как сказал Алекс Салмонд (премьер Шотландии), возможно, - на всю жизнь", - сказал сегодня глава британского правительства. "По этой причине теперь не может быть никаких споров, никаких повторных голосований. Народ Шотландии выразил свое мнение, и мы это мнение услышали", - добавил Д.Кэмерон.



Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен приветствовал решение шотландцев не объявлять независимость и заявление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что его страна будет идти вперед как единое государство. "Я полностью уважаю выбор, который народ Шотландии сделал на вчерашнем референдуме", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном сегодня в Брюсселе. А.Фог Расмуссен напомнил, что Великобритания является одним из основателей НАТО и выразил уверенность, что она продолжит играть ведущую роль в сохранении прочности Североатлантического союза.