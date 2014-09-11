Из Шотландии могут уйти два крупных банка

Два крупнейших банка Великобритании, доля которых принадлежит правительству, заявили, что они переедут в Лондон в случае, если Шотландия проголосует за независимость. Это заявление банки сделали через несколько часов после того, как опросы показали небольшое преимущество тех, кто хочет сохранить многовековой союз с Британией.

Политическая элита Британии бросилась делать политические заявления относительно того, какое будущее ждет Шотландию, если она проголосует за независимость на референдуме 18 сентября, после того, как опубликованные в выходные данные опросов впервые в этом году показали небольшой перевес тех, кто поддерживает независимость.



Лидеры трех основных политических партий Великобритании быстро приехали в регион, где пообещали, что если Шотландия откажется от независимости, то получит больше автономии. Частично национализированные банки Lloyds и RBS заявили, что они перебазируются в Лондон, если шотландцы решат нарушить 307-летний союз с Британией. Lloyds, 25% которого принадлежит Британскому правительству, и который управляет Bank of Scotland, заявил, что его план на случай нештатной ситуации включает такой пункт, как открытие организации в Англии. RBS заявил, что возникнет необходимость «поменять адрес холдинговой компании."

Марк Карни, глава Bank of England, также поднял вопрос о валюте в независимой Шотландии, заявив, что стране потребуются огромные запасы фунтов, если она решит пользоваться этой валютой без соглашения с Великобританией.

Сторонники единства почувствовали небольшое облегчение, когда данные опросов, опубликованные в среду, показали, что 53% шотландцев проголосуют против независимости, и 47% будут голосовать за независимость – данные, которые остаются неизменными с 28 августа. Данные опроса не включали 10% избирателей, которые заявили, что до сих пор не определились.