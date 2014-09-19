Шотландия голосует против отделения: что теперь будет?

Референдум в Шотландии подошел к концу, скоро закончатся последние подсчеты голосов. По предварительным данным, которые есть у BBC, против отделения проголосовали 55,42%. Что же будет теперь с Шотландией? Об этом рассуждает политический журналист BBC News сегодня утром. Читайте адаптированный перевод в нашем блоге.

Сейчас отрицательное решение шотландцев означает, что Шотландия попросту и дальше будет являться неотъемлемой частью Великобритании. Отличным будет лишь процесс предоставления полномочий от Вестминстера до шотландского парламента, но это далеко от бизнеса, как обычно.

В центре внимания теперь будет информация о том, как правительство Великобритании выполнит свои обещания - дать больше полномочий парламенту Шотландии, а также некоторые небольшие изменения.

Главным итогом для шотландцев будет тот факт, что три крупнейших в Великобритании политические партии - консерваторы, лейбористы и либерал-демократы — согласились, что необходимо передать полномочия Шотландии. Правительство Великобритании изложит свои предложения к концу октября, а в ноябре, после периода консультаций, выберут итоговый вариант изменений.

Проект нового "​​Закона о Шотландии" будет опубликован 25 января 2015 и передан в Палату общин, чтобы они голосовали за его утверждение. Тем не менее, пока в Великобритании не пройдут выборы в новый парламент (которые назначены на май 2015 года), закон не будет принят.

Как может решение Шотландии затронуть остальную часть Великобритании? Партии предлагают различные варианты изменений. Например, некоторые хотят дать Холируд власть изменять подоходный налог по 15p с фунта. Консерваторы предлагаю дать Шотландии полный контроль над ставкой налога на прибыль. Либерал-демократы предлагают дать Шотландии возможность менять налоги на прибыль, наследство и налог на прирост капитала. Но в итоге английские политические партии должны будут учесть все различия предложений и придумать единый вариант изменений.

Дебаты по поводу будущего Шотландии уже нашумели во всех СМИ, почти весь мир ждет результатов референдума. После этого властям нужно будет решить непростую задачу — как успокоить недовольных и довести планы до конца. Первый шаг планируется уже в воскресенье, когда Церковь Шотландии проведет «службу примирения» в соборе Эдинбурга Святого Джайлса. Преподобный Джон Чалмерс говорит, что идея данной службы в том, чтобы "выразить великодушие в победе или поражении, или выражая приверженность совместной работе и будущем Шотландии".

Тем временем инвесторы уже реагируют на предварительные результаты — пара GBP/USD начала расти, сейчас она торгуется на уровне 1,6450, имея прирост +0,34%.