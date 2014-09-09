Почему рынки голосуют ПРОТИВ независимости Шотландии

Инвесторы уже заранее проголосовали на референдуме о шотландской независимости. Результат — громкое и дружное «НЕТ».

Британская валюта упала в этом году против доллара до своего самого низкого уровня. Резко упали и акции крупных шотландских кредиторов, поскольку в понедельник рынок быстро отреагировал на опрос, проводившийся во время уик-энда и показавший, что большинство шотландских избирателей сегодня поддерживают независимость страны: 51% против 49%. «Рынки в шоке», - говорят аналитики и эксперты.



Алистер Дарлинг, бывший министр финансов Британии, лидер кампании против обретения независимости, сказал в Эдинбурге вчера: «Рынкам не нравится неуверенность, они ее не любят. Лучший способ избежать нестабильности — проголосовать против отделения».

Сегодня на рынках происходила распродажа акций с большой скидкой. Но она может стать предвестником еще более серьезных потрясений. Положительные результаты голосования, предположительно, приведут к длительным консультациям, которые продлятся до 2016 года. На них будут обсуждаться детали выхода Шотландии из ее 307-летнего симбиоза с южным соседом. В этот период нервозность инвесторов будет только нарастать — и это возымеет крайне неприятные последствия.

Неуверенность по поводу становления валютной политики Шотландии может вызвать отток капитала из страны, оставляя ее финансовую систему в опасном положении. Защитники независимости пока очень смутно высказываются на тему того, создаст Шотландия собственную валюту или поддержит единое валютное пространство с британским фунтом. Независимо от того, что произойдет, аналитики внутри региона считают, что расходы по займам в Шотландии повысятся и у компаний, и у физических лиц, причем уже в ближайшем времени.

Поток пенсионных и страховых средств в шотландские страховые компании может иссякнуть, ведь клиенты беспокоятся за свое будущее и задаются вопросом, а смогут ли они получить свои платежи в фунтах. «Они будут бежать в зону безопасности — в Англию», - говорит Даглас Бейли пенсионный консультант из Лондона.

Для шотландских компаний перспектива тоже не самая радужная. Расходы по займам, вероятно, повысятся «из-за новой монетарной политики и долгосрочного финансового давления, с которыми столкнется независимая Шотландия», - ранее в этом году было заявлено в исследовании Оксфордского Экономического Консультационного общества, заказанном шотландской машиностроительной компанией Weir Group. Более высокие налоги, сокращение расходов на управление активами — словом, компании в Шотландии вряд ли смогут обойтись без потерь.

В майском опросе Торговой Палаты Шотландии 8% компаний, базирующихся здесь, ответили, что при получении независимости они точно переедут за границу, а еще 10% компаний признались в том, что рассматривают такой вариант.

И даже гордость и главная особенность энергетической политики Шотландии — проекты получения энергии из возобновимых ресурсов — могут пострадать от обретения независимости. Bloomberg News получила информацию о том, что примерно 23 миллиарда долларов, инвестируемых сейчас в эти проекты, находятся по угрозой. До сих пор проекты субсидировались из Лондона, но вряд ли ситуация останется прежней после того, как Лондон формально перестанет иметь отношение к шотландской энергетике.