Референдум в Шотландии в самом разгаре

Буквально час назад начался референдум в Шотландии, где каждый житель сможет выразить свою точку зрения. Именно сегодняшнее голосование решит дальнейшую судьбу этой части Соединенного Королевства. Избирателям нужно ответить "Да" или "Нет" на вопрос: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?"

По оценкам аналитиков, явка сегодня на голосование ожидается необычайно высокой – более 4 млн человек уже зарегистрировались для участия в голосовании. Это более 97% шотландцев старше 16 лет.

В 10.00 по мск в Шотландии открылось 2608 участков для голосования, все они будут работать с 7 утра до 10 вечера (10:00 – 01:00 по мск). Официальный результат референдума будет объявлен после того, как поступят результаты из всех 32 административных районов Шотландии.

Сегодня в своей редакционной статье Daily Telegraph написала: "Каким бы ни оказался результат референдума, Великобритания никогда не будет такой, как прежде".

Картину общего настроения можно будет наблюдать по мере подсчета голосов, и ожидается, что выбор Шотландии - стать независимой страной или остаться в составе Соединенного Королевства – станет ясен к 6 утра в пятницу (09:00 МСК).

Сложность голосования больше в том, что некоторые районы Шотландии труднодоступны и удалены, в них приходится доставлять бюллетени с помощью вертолетов. Эта сложность также может замедлить доставку урн с участков для голосования в центры обработки бюллетеней.

К голосованию допущены 4,12 миллиона граждан старше 18 лет, а также 100 тысяч подростков в возрасте 16 и 17 лет. В том случае, если большинство избирателей проголосуют за отделение Шотландии, то регион получит независимость 24 марта 2016 года. Ситуация обостряется тем, что число сторонников независимости и ее противников приблизительно равно.