Евро падает, европейские индексы дружно растут на оптимизме по поводу QE

В четверг ЕЦБ окончательно заявил о начале программы QE, обещав вкачать сотни миллиардов евро в слабеющую экономику еврозоны. Это поддержало аппетиты инвесторов, подняло стоимость ценных бумаг и оставило евро у 11-летних минимумов. EURUSD на 12.00 мск торгуется на уровне 1,1273, потеряв за сегодняшний день 0,80%. К японской иене евро потерял 1%: EURJPY торгуется на отметке 133,38.

Ожидается, что Европа до конца сегодняшней торговой сессии сохранит оптимизм, полученный вчера. К полудню по Москве DAX прибавил 1,68%; FTSE 100 – 0,55%; CAC 40 стал выше на 1,72%, а сводный индекс промышленных предприятий Европы Euro Stoxx 50 вырос на 1,59%.