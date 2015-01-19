Победители и проигравшие от падения нефти

Автор статьи Крис Исидор из CNNMoney сегодня пишет о тех, кто победил и кто проиграл от падения нефтяных котировок до $50 за баррель за последние месяцы. Американская нефтяная промышленность находится на подъеме, и резкое падение цен на нефть по-прежнему не «испортило» экономику США.

Агентство Oxford Economics посмотрел, какое воздействие оказала дешевая нефть на 45 крупнейших мировых экономик и обнаружило, что экономика США будет расти, даже если нефть подешевеет до $40 за баррель. Сейчас нефть торгуется около $48. Даже цена в $60 за баррель будет достаточно, чтобы повысить темпы экономического роста на 0,5 п.п.

"Гораздо больше людей, которые выиграют от этого, чем тех, кому будет больно в США", - говорит представитель Оксфорда Габриэль Стерн, один из авторов исследования.

Падение цен на нефть с грохотом обвалило фондовые рынки. И многие крупные американские нефтяные компании вынуждены были сократить расходы и рабочие места - Schlumberger сократила 9000 рабочих мест из-за снижения производства, ConocoPhillips планирует уменьшить капитальные расходы на 20% в этом году.

Но преимущества дешевой нефти на Уолл-стрит намного перевешивают проблемы, говорит Стерн. 200 млн водителей сэкономят в среднем $750 в этом году благодаря более низким ценам на газ. В сочетании с более низкими счетами за отопление это около $120 млрд дополнительных сэкономленных денег в кошельках потребителей. И все эти деньги должны пойти на другие расходы, благодаря которым и будет расти американская экономика.

Агентство Oxford Economics также ожидает, что выгоду получат и некоторые другие крупные производители нефти - Великобритания и Канада, например.

Гонгонг, который импортирует почти 100% своей энергии, получит самый мощный рост среди развитых стран. Не удивительно, что развивающиеся экономики, которые зависят от нефти, такие как Саудовская Аравия, Россия и Объединенные Арабские Эмираты, сильно пострадают от падения нефтяных цен. Россия уходит в рецессию из-за дешевой нефти, и дальше будет только хуже, если нефть продолжит падать, считают в Oxford Economics.

Но развивающиеся страны, которые не производят нефть, выйдут большими победителями. Филиппины, например, должны получить наибольший рост, в то время как Китай и Индия вырастут примерно так же, как Соединенные Штаты.