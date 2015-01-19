Деньги от европейской QE уйдут не в Европу, а в США и Великобританию

Аналитик Мэтью Линн из MarketWatch рассуждает о том, кому будет выгодна политика ЕЦБ и запуск программы выкупа гособлигаций. Осталось всего несколько дней и мы наконец узнаем от Марио Драги, запустит ли Европейский центральный банк свою версию количественного смягчения?

Кажется, скоро это произойдет. На заседании в четверг ЕЦБ, как ожидается, объявит о своих планах последовать примеру США, Великобритании и Японии в печатании денег. Если этого не произойдет, будет хаос. И если QE не запустят, начнутся огромные распродажи. Но кто будет реальным победителем, когда печатные станки во Франкфурте, образно говоря, в конце концов перевернутся? Планируется, что это поможет борющимся за экономику странам периферии Европы.

Реальность такова, что только два рынка получат наибольшую пользу - Великобритания и США. Почему? Потому что когда центральные банки печатают деньги, они неизбежно уходят за пределы границ, а Англия и Америка гораздо более привлекательны для тех “новоиспеченных» наличных, чем Греция или Италия, например. В самом деле, даже если ЕЦБ передумает с QE, Великобритания и США все равно будут впереди, потому что обе являются убежищем, когда Европа в беде.

Никто не знает наверняка, смог ли президент ЕЦБ Марио Драги наконец убедить своих коллег, что пора запустить QE. Правда, момент для начала печатания денег убедительнее, когла еврозона уже в дефляции. В декабре цены упали на 0,2% - самое низкое значение за пять лет. В Испании и Греции цены, кстати, падают еще быстрее.

Рост ослаб и по-прежнему сокращается. Немецкий “двигатель” остановлен и его могучая машина экспорта буксует. Франция все глубже скатывается в депрессию. Беда в том, что немцы не уверены, что QE поможет еврозоне. Они думают, что запуск программы будет означать, что они - безответственное правительство и спасаются через запасную дверь. Потому-то и не ясно до сих пор, сможет ли Драги протолкнуть QE, когда так много ограничений и противников у этого метода.

Когда QE будет запущена, деньги направят на снятие напряженности со всей еврозоны, особенно в периферию. В идеальном мире пара EURUSD вырастет, деньги пойдут к греческим предпринимателям, которые начнут строить новые курорты, итальянские производители расширят свои заводы, а немецкие и французские потребители купят итальянские вещи и отправятся на отпуск в Грецию.

Проблема еще в том, что мы-то живем с идеализированными представлениями о мире, а ЕЦБ мыслит разумно. Все, что мы узнали об особенностях QE — когда она была применена в Японии, США и Великобритании – мы можем решить, сколько денег печатать, в какой форме, но мы не сможем контролировать, куда они пойдут и когда пора заканчивать.

Когда японцы печатали деньги, они по большей части ушли в Европу и США, когда США и Великобритания запустили QE, большая часть попала в развивающиеся рынки.

Когда ЕЦБ начнет свою QE, большая часть денег не попадет в Европу. Можно немного вложить в Италии, Греции или Португалии, а в Германии, например, ничего привлекательного для инвестиций сейчас нет. Вот потому-то и уйдут эти новые деньги в США и Великобританию...