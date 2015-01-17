Закрытие Альпари... Лондона

Лишь представительства Великобритании. Вчера на сайте компании Альпари появилось сообщение о закрытии их представительства на туманном Альбионе. Причина проста... Это событие 15 января 2015 г. А именно отказ Швейцарии от жесткой привязки франка к евро на уровне 1,2, а также снижение ключевой ставки до -0,75%. Неожиданное решение? На фоне все слабеющего евро и проблемной Еврозоны вполне разумное.

Планка в 1,2 (EURCHF), которую держал банк Швейцарии давал экономике страны сохранять свою конкурентоспособность. Ряду ключевых отраслей (туризм, часы, знаменитые сыры и др.) нужен был франк, который дешевле европейской валюты. А всему миру нужен Центробанк, которому можно доверять и который гарантирует стабильность. Сам председатель банка Швейцарии заявлял, что удержание курса валюты есть определяющая часть монетарной политики... А 15 января, что решение стало сюрпризом... Этаким "нежданчиком"... Но по-другому никак... Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Швейцария не позволяет себе тонуть. Даже референум 30 ноября 2014 г. по поводу золота в запасах страны уже говорил об этом.

Но вот что насчет неоиданности и Альпари... 8 января Российское представительство Альпари разослало сообщение об изменении маржинальных требований на паре EURCHF: "С 12 января 2015 года изменяются маржинальные требования для валютной пары EURCHF, в связи с этим данный инструмент заносится в новую маржинальную группу "FX Special" Новые маржинальные требования коснутся как вновь открываемых позиций, так и уже открытых". Так что для нашего представительства неожиданности не было, представительство подстраховалось заблаговременно. А британцы, видимо, нет. Отмечу еще и такой момент. Торгуя в этот день и анализируя календарь экономических событий от FXStreet, размещенный на сайте компании я в упор не видел события "Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке", отмеченного тремя плюсам где то за час до события (такое появилось после события). Может, конечно просто не внимательный... Может плюсов не столько было... Но при торговле не ориентировался на это событие. Благо оно двинуло рынок в мою сторону, чем неожиданно порадовало. В рассылке от Investing на неделю об этом событии ни слова:

Скрин еженедельной рассылки календаря Экономических событий от Investing на неделю

Получается, что видимо, далеко не все были в курсе... И Лондонское представительство Альпари как и я не тем календарем пользовались... Благо Российский офис стабилен и календари там правильные. Как говорится на сайте русского представительства "Итогом стали финансовые проблемы у многих форекс-брокеров. В частности, 16 января 2015 года заявление о техническом дефолте опубликовала компания Alpari UK, входящая в международный финансовый бренд Альпари. В результате скачка волатильности компания не смогла соответствовать требованиям достаточности капитала, предъявляемым регулятором Великобритании (FCA). В ближайшее время в компании будет введено внешнее управление и реализована программа финансового оздоровления." А значит, что такой скачок был реально неоиданным не то что для простых трейдеров, но и для ряда вполне серьезных финансовых компаний.

"В частности, компании международного бренда Альпари, обслуживающее клиентов из России и стран СНГ — Alpari Limited (Saint Vincent), Alpari Limited (Belize), Alpari International Limited (Mauritius) — незадолго до этого изменили торговые условия по валютной паре EURCHF, увеличив маржинальные требования, и таким образом защитили своих клиентов от неблагоприятного сценария. Благодаря предпринятым превентивным мерам компании не столкнулись с какими-либо финансовыми проблемами и продолжают свою операционную деятельность и обслуживание клиентов в полном объеме."

В остальном же надеемся, что и в дальнейшем в России с Альпари будет все та же крайняя стабильность.