Еженедельный дайджест 12-16 января: нефтяные прогнозы, риски для мировой экономики от Лагард, новые смартфоны Xiaomi и Samsung
Аналитика и прогнозы

Еженедельный дайджест 12-16 января: нефтяные прогнозы, риски для мировой экономики от Лагард, новые смартфоны Xiaomi и Samsung

16 января 2015, 14:55
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Кто сильнее в борьбе с нефтяными ценами: ОПЕК, США или Россия?

Новости валютного рынка: Взлет швейцарского франка, упавший евро, снижающийся рубль

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Удар по валютным брокерам, риски для мировой экономики от Лагард, угрозы падения правящих режимов

Новости компаний: Новинки от Xiaomi и Samsung, патент Apple, акции GoPro

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