Еженедельный дайджест 12-16 января: нефтяные прогнозы, риски для мировой экономики от Лагард, новые смартфоны Xiaomi и Samsung

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Кто сильнее в борьбе с нефтяными ценами: ОПЕК, США или Россия?
- MQL5 Блоги: ОПЕК, США или Россия: кто окажется сильнее в битве с нефтяными ценами?
- Finance.ua: Цены на нефть растут в пятницу на снижении прогноза добычи МЭА
- Вести Экономика: Рынок нефти: как выживают крупные компании?
- РБК: Почему нефть может упасть до $20 за барр.
- РБК: Алекперов допустил падение цены на нефть до $25
- РБК: Merrill Lynch предсказал нефть по $31 к концу марта
- ТАСС: ОПЕК повысил прогноз спроса на нефть в мире в 2015 г.
- РИА Новости: Мухаммад Ас-Сайед: снижение цен на нефть сродни холодной войне
- Вести Экономика: Кто скупает танкерами всю дешевую нефть?
- Газета.RU: Холодная война за нефть
- РИА Новости: СМИ: падение цен на нефть особенно опасно для Венесуэлы и Ирана
Новости валютного рынка: Взлет швейцарского франка, упавший евро, снижающийся рубль
- Вести Экономика: БКС: валютный обзор
- Investing.com: Обзор валютного рынка
- FXStreet: EUR/USD остается под отметкой 1.1600
- FXEmpire: Прогноз по GBP/USD на 16 января 2015 года, технический анализ
- Газета.RU: Швейцарский франк обвалил евро
- Коммерсант: Рубль возобновил снижение
- Вести Экономика: JPMorgan: евро на этапе структурного снижения
- Независимая газета: МВФ: Меры поддержки рубля начали работать
- РБК Quote: Официальный курс валюты еврозоны снизился почти на 50 коп. и составил менее 76 руб./евро
Обзор ключевых событий этой
недели, аналитика: Удар по валютным брокерам, риски для мировой экономики от Лагард, угрозы падения правящих режимов
- MQL5 Блоги: Действия нацбанка Швейцарии обрушили фондовый рынок страны
- Ведомости: Решение ЦБ Швейцарии поставило валютных брокеров на грань выживания
- Коммерсант: Ставки на ЦБ растут. От регулятора ждут смягчения посадки экономики
- Вести Экономика: Лагард предупредила о рисках для мировой экономики
- BBC Русская служба: Меркель объяснила, почему не позовет Путина на саммит G7
- РБК: ВЭФ предупредил об угрозе падения правящих режимов в 2015 году
- Новая Газета: «Надо было не гречкой по осени запасаться». Лекарства, которые мы покупаем сегодня, вскоре будут стоить гораздо дороже
- Новая Газета: На бат и рубль. Россия и Таиланд откажутся от доллара. Очередной «распятый младенец» российских СМИ
Новости компаний: Новинки от Xiaomi и Samsung, патент Apple, акции GoPro
- Коммерсант: Schlumberger поскользнулась на дешевой нефти.
Компания сокращает 9 тыс. сотрудников
- Ведомости: Ажиотаж из-за девальвации принес продавцам бытовой техники и электроники рекордные доходы
- Вести Экономика: Лондонский офис Альпари объявил о банкротстве
- Ведомости: СБУ подозревает «Лукойл» в финансировании терроризма
- Ведомости: Fitch подтвердило рейтинг «Норильского никеля», ухудшив прогноз до «негативного» уровня
- РИА Новости: Киев в январе импортировал 1 млрд кубов газа, из них 0,57 млрд из РФ
- Вести Экономика: "Газпром" за год экспортировал 189 млрд куб. м газа
- BBC Русская служба: Apple и Ко готовы заплатить 415 млн долларов отступных
- CNews: «Китайский Apple» представил конкурента iPhone 6 Plus
- Ведомости: Samsung выпустил первый смартфон на собственной операционной системе Tizen
- Ведомости: Samsung может купить BlackBerry за $7,5 млрд
- Lenta.RU: Слухи о патенте Apple на экстремальную камеру обвалили акции GoPro