Еженедельный дайджест 12-16 января: нефтяные прогнозы, риски для мировой экономики от Лагард, новые смартфоны Xiaomi и Samsung

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Новость недели: Кто сильнее в борьбе с нефтяными ценами: ОПЕК, США или Россия?



Новости валютного рынка: Взлет швейцарского франка, упавший евро, снижающийся рубль



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Удар по валютным брокерам, риски для мировой экономики от Лагард, угрозы падения правящих режимов

