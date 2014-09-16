Ключевые события и торговые идеи на 16 сентября

Предлагаем список ключевых событий вторника, 16 сентября, и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 16 сентября:

AUD: Выступление представителя РБА Кента (04:00 МСК), протокол заседания РБА (05:30 МСК)

JPY: Выступление главы Банка Японии Куроды (09:30 МСК)

GBP: Инфляция (12:30 МСК)

EUR: Индексы экономических настроений в Германии и еврозоне от ZEW (13:00 МСК)

CAD: Производственные заказы (16:30 МСК), выступление главы Банка Канады Стивена Полоза (20:45 МСК)

USD: Индекс цен производителей (16:30 МСК)

Торговые идеи:

Пара EUR/USD создала серию более высоких минимумов. Но все равно медведи ведут себя настойчиво, и единая валюта вновь повернула вниз. Евро встретил сопротивление на $1,2890, уход курса ниже этого уровня сделает возможным спад к $1,2850. Прогнозы по данным из еврозоны пессимистичные. Возвращение выше $1,2962 необходимо для возвращения бычьего настроя с целью $1,3015.

Пара GBP/USD сумела закрыть гэп прошлой недели, но встретила сопротивление на отметке $1,6275 в понедельник. Трейдеры нервничают в ожидании референдума о независимости Шотландии в четверг. Во вторник - важные данные по инфляции в Великобритании: согласно прогнозу, рост CPI замедлился с 1,6% до 1,5%. Негативный сюрприз приведет к новой волне распродаж фунта. Между тем, ястребиный сюрприз со стороны протоколов Банка Англии в среду может оказать валюте некоторую поддержку.

Пара USD/JPY консолидируется чуть ниже пятничного максимума на 107,30. Глава Банка Японии Курода во вторник выступит с речью. Однако на этой неделе внимание трейдеров будет привязано к заседанию ФРС – недостаточно ястребиный тон со стороны американского ЦБ может спровоцировать медвежью коррекцию по паре. Поддержка расположена на 106,60, 106,00 и 105,70.

Пара AUD/USD открылась вчера с гэпом в 30 пунктов на плохих данных из Китая и Австралии, но затем подросла, найдя поддержку в области $0,9000. Сегодня австралиец будет торговаться под влиянием протокола заседания РБА. Нисходящий тренд является сильным, но есть возможность для некоторой коррекции. Сопротивление находится на $0,9060, $0,9100 в преддверии $0,9180. Следующая цель снизу находится на $0,8950.